Hamburgs XXL-Sport-Party auf dem Heiligengeistfeld: Was wann geboten wird

Das Heiligengeistfeld wird in diesem Sommer erneut zum größten und vielfältigsten Sportplatz Hamburgs und Schauplatz der längsten Sport-Party des Jahres. 17 Tage lang bietet die Active City Arena ein buntes Programm, bei dem Spitzensport auf Breitensport und Trendsport trifft. An diesem Wochenende geht es los. Die MOPO sagt, was wann stattfindet – und welche anderen Highlights geboten werden.

Vom „besten Angebot für Hamburg, das es je gab“ spricht Veranstalter Wilco Nijland. Innen- und Sportsenator Andy Grote nennt die vom Senat geförderte Active City Arena eine „Anlaufstelle für alle Sportbegeisterten in dieser Stadt“. Aufschlag ist an diesem Freitag – im wahrsten Wortsinn.

Beachvolleyball-Highlight steigt erneut in Hamburg

Beachvolleyball – Queen and King of the Court (23. – 25. Mai): Mehrere Topteams, darunter Hamburgs Beach-Helden Nils Ehlers und Clemens Wickler, spielen in dem rasanten Rundlauf-Format auf dem Center Court um die Krone.

Padel – Copa Hamburg (23. – 25. Mai): Das Trendsport-Turnier mit der deutschen Elite findet parallel zum Beach-Event in der FanZone statt – der Eintritt ist frei.

Beachvolleyball – German Beach Tour (29. Mai – 1. Juni): Im klassischen Modus schlagen viele der besten deutschen Teams auf dem Heiligengeistfeld auf.

Hamburg trägt großes 3×3-Basketball-Turnier aus

Urban Sports Week (5. Juni – 9. Juni): Vielfalt ist Trumpf. Im seit Olympia in Paris sehr populären 3×3-Basketball-Format wird das größte regionale Turnier Deutschlands ausgetragen mit dem Finale am Pfingstmontag. Am 5. Juni steigt der „Tug of War“, ein Tauziehen-Wettbewerb. Zudem werden Pickleball- und Beach-Hockey-Turniere sowie 4×4-Beachvolleyball gespielt (9.6.). Der Eintritt ist jeweils kostenlos.

Rollschuhbahn (23. Mai – 9. Juni): Die größte mobile runde Bahn Europas ist täglich von 10 bis 22 Uhr offen für alle. Rollschuhe müssen vor Ort ausgeliehen werden.

Dinner in the Sky (23. Mai – 8. Juni): Hamburg-Premiere des internationalen Event-Gastro-Konzepts. Ein schwebendes Restaurant bietet in 50 Metern Höhe Blick über die Anlage und St. Pauli.