„Echt? Das ist ja cool!“ Ella Seidel ist freudig überrascht, als sie zu Beginn des MOPO-Interviews darüber aufgeklärt wird, dass sie in der Weltrangliste gerade weitere sechs Plätze nach oben geklettert ist. Mittlerweile liegt die Hamburgerin auf Rang 78, ohnehin ist sie eine der großen deutschen Tennis-Hoffnungen für die Zukunft. Vor dem am Sonntag beginnenden ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne spricht die 20-Jährige über ihre Ziele, Freundschaften in der Tennis-Welt und eine besondere Liebe, die im Volkspark beheimatet ist.



