Hamburgs Beach-Stars: „Wir müssen die Hosen runterlassen“

Erster Aufschlag! Die Erwartungen sind hoch, die Spannung ist groß, aber die Lust auf den Wettkampf noch viel größer. Das neue Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig (33) und Margareta Kozuch (32) gibt beim morgen beginnenden Weltserienturnier im chinesischen Xiamen seine Premiere auf sandiger Bühne. Im MOPO-Interview sprechen die Hamburgerinnen über Druck, Spaß, Seelenstriptease, Hierarchie und das Leben auf der Beach-Tour mit Kind.

MOPO: Wie groß ist bei aller Erfahrung das Premierenfieber?

Ludwig: Es ist eine spannende Saison. Wir hatten einen guten Start als Team, die Trainingslager sind gut gelaufen. Jetzt freuen wir uns tierisch, endlich gemeinsam bei einem Turnier auf den Court zu gehen und sind heiß darauf, richtig loszulegen.

Kozuch: Training ist die eine Seite, aber wir müssen jetzt einfach in den Wettkampf, um zu sehen, wie wir da funktionieren und um uns weiter verbessern zu können.

Als Nachfolgerin von Kira Walkenhorst, mit der Laura alles gewonnen hat, stehen Sie unter besonderer Beobachtung. Wie gehen Sie damit um?

Kozuch: Ich sehe mich nicht als Ersatz für Kira. Ich bin noch ein relativer Neuling im Sand und zusammen sind wir ein ganz neues Team, ein anderes Team mit viel Potenzial. Wir sind keine Kopie. Im Beachvolleyball hat ein Zweier-Team ganz eigene Dynamiken – das ist wie in einer Beziehung, einer Ehe.

Wie wichtig ist es, dass Sie beide sich schon ein halbes Leben kennen und befreundet sind. Ist das ein Vorteil oder macht es die Sache komplizierter?

Kozuch: Ich würde es nicht darauf reduzieren. Ich finde es einfach nur schön! Da ist eine Vertrauensbasis, die sich seit dem Kindesalter aufgebaut hat. Selbst wenn wir uns nicht so häufig gesehen haben, war sie immer da. Dadurch fühlt man sich jetzt auch in etwas ganz Neuem zu Hause.

Wie schwer fällt Ihnen, Laura, die Umstellung nach so vielen Jahren in einem total eingespielten Team?

Ludwig: Ehrlich gesagt, fällt die Umstellung gar nicht schwer. Es ist jetzt nur eine andere Intensität zwischen Kusia (gesprochen „Kuscha“, die Red.) und mir, denn vorher waren wir einfach nur Freundinnen. Jetzt sind wir sportlich ein Team. Das ist natürlich fordernder.

Inwiefern?

Ludwig: Wir müssen voreinander die Hosen runterlassen! Wir müssen unsere Schwächen zugeben, darüber ganz offen sprechen, aber auch die Schwächen der anderen ansprechen.

Kozuch: Man macht sich quasi nackig, darf das aber auch. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern für die Entwicklung enorm wichtig – nicht nur als Athletin, sondern auch als Mensch.

Ludwig: Durch unsere Vertrauensbasis, die wir nicht erst aufbauen müssen, fällt uns das natürlich leichter, offen zu sein. Gerade in der Kürze der Zeit, als Team zusammenzuwachsen, ist das wichtig, schnell Vertrauen ineinander zu haben.

Kozuch: Ich entwickle mich auch auf menschlicher Basis enorm weiter und dafür bin ich extrem dankbar.

Meinen Sie die Zusammenarbeit mit Sportpsychologin Anett Szigeti?

Kozuch: Ja, aber nicht nur. Das Team ist größer. Ich bin sehr dankbar, mit vielen Menschen arbeiten zu dürfen, die mit mir zusammen sozusagen an mir feilen. Das ist herausfordernd, aber ich gehe gerne aus meiner Komfortzone. Es fühlt sich lebendig an!

Ludwig: Kusia ist eine positive, offene Person, die Bock auf Neues und keine Angst davor hat, Veränderungen anzugehen. Das war und ist tierisch wichtig – gerade in einem Team wie unserem, wo Jürgen (Chefcoach Jürgen Wagner, die Red.) und die anderen Trainer sehr viel Wert auf Details legen, gerade in Sachen Technik und Athletik. Kusia bringt unheimlich viel Qualität aus 20 Jahren in der Halle mit, aber das musste jetzt quasi beiseitegelegt werden. Dass sie das so mitmacht und auch noch so schnell umsetzt, das kann nicht jeder!

Haben Sie sich bewusst für eine erfahrene Mitspielerin entschieden oder war es auch eine Option, eine jüngere Spielerin an Ihre Seite zu nehmen?

Ludwig: Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, eine Jüngere zu nehmen. Ich wollte eigentlich kein bestehendes Team auseinanderreißen, aber ich weiß nicht, ob ich die Geduld gehabt hätte, jemanden unter meine Fittiche zu nehmen, was ja auch noch mehr Verantwortung bedeutet hätte. Ich will auf jeden Fall noch zwei Jahre auf Topniveau spielen. Da wollte ich einfach nicht den langen Weg gehen.

Welche Ziele haben Sie in dieser Saison. Ist die Titelverteidigung bei der Heim-WM in Hamburg Ende Juni, Anfang Juli realistisch?

Kozuch: Titelverteidigerin ist nur Laura!

Ludwig: Wir wollen nicht groß irgendwelche Ziele formulieren, sondern unser bestes Beachvolleyball spielen. Es liegt nur an uns. Entscheidend ist, dass wir zufrieden sind.

Kozuch: Es wird auch mal Rückschläge geben, aber das kann uns weiterbringen.

Laura ist als Temperamentsbolzen bekannt und Kira Walkenhorst war stets der ruhige, ausgleichende Part. Jetzt stehen zwei Stimmungskanonen auf dem Court. Ist die nötige Ernsthaftigkeit gefährdet?

Kozuch: (lacht) Keine Sorge! Wir sind beide sehr, sehr fröhliche Menschen, die unheimlich viel und gerne lachen, aber auf dem Feld sind wir so was von fokussiert, vielleicht sogar verbissen. Wir müssen uns da eher mal bewusst locker machen.

Wie ist die Hierarchie im Team. Sind Sie auf Augenhöhe?

Kozuch: Laura ist der Chef. Das fühlt sich gut an. Sie hat unheimlich viel Erfahrung im Sand, viel mehr als ich. Aber für sie ist es jetzt auch eine neue Situation als Mama. Wir können uns gegenseitig helfen und unterstützen.

Wie schwierig ist der Spagat zwischen Mutterrolle und Spitzensport?

Ludwig: Mittlerweile klappt es ganz gut und es fühlt sich auch sehr gut an. Am Anfang war es aber schon schwierig, beides unter einen Hut zu bekommen.

Hatten Sie Zweifel?

Ludwig: Ja, ich habe mir schon auch oft die Frage gestellt, ob das so der richtige Weg ist. Aber jetzt bin ich glücklich, beides machen zu können: Beachvolleyball zu spielen und da wieder das höchste Niveau zu erreichen – sonst hätte ich es auch nicht mehr gemacht und die Kraft dafür gehabt, mich zu motivieren.

Wie macht Ihr neun Monate alter Sohnemann das mit? Ludwig:

Der kleine Teo macht das alles sehr gut mit. Er ist auch happy bei Oma und Opa oder den Tages-Mamis, aber natürlich auch sehr glücklich, wenn er Mama und Papa sieht. Es funktioniert sehr gut. Natürlich ist es anstrengend, das will ich gar nicht verleugnen. Ich bin oft tierisch müde und war auch mal ganz froh, in einem der Trainingslager zehn Tage ohne Teo zu sein und durchschlafen zu können. Aber ihn wiederzuhaben, war auch super schön und hat mich erfüllt. Unglücklich bin ich nicht!

Haben Sie das alles so erwartet?

Ludwig: Ich hatte es nicht so heftig erwartet. Man muss es erst erleben, damit man es glaubt. Chapeau zu allen Mamis, die versuchen, noch eine Karriere wieder auf die Beine zu stellen. Leistungssportlerin und junge Mutter zu sein, ist ein krasser Spagat und echt der Wahnsinn. Ein neues Leben. Jetzt ist da dieses kleine wunderbare Wesen, für das man Verantwortung hat. Kozuch: (grinst) … und dann ist da ja jetzt noch dieses andere große Wesen...

Ludwig: (lacht) Ja, genau!