Hamburger Tennis-Talent spielt erstmals für Deutschland – und formuliert neue Ziele

Debütantin Ella Seidel sieht ihre erste Berufung ins deutsche Team für den Billie Jean King Cup auch als Belohnung für ihre Entwicklung der abgelaufenen Tour-Saison. „Vor allem die letzten Wochen waren für mich sportlich sehr, sehr gut und ich habe mein Ziel erreicht, in den Top-100 zu stehen“, sagte Seidel: „Die Saison 2025 war allgemein sehr positiv und das ist jetzt nochmal ein schöner Saisonabschluss, beim Team dabei zu sein.“

Die Mannschaft des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in den kommenden Tagen in Ismaning um den Klassenerhalt. Das Team von Kapitän Rainer Schüttler trifft am Freitag auf die Türkei (15.00 Uhr/jeweils bei Tennis.de) und am Sonntag auf Belgien (13.00 Uhr). Das beste Team der Dreiergruppe spielt kommende Saison in der Weltgruppe.

Seidel machte zuletzt mit Viertelfinalteilnahmen in Guangzhou und Seoul Werbung für sich. Die 20-Jährige verbesserte sich im Saisonverlauf von Rang 138 auf 85 und wird damit bei den Australian Open im Hauptfeld stehen. Auch für die kommende Saison nimmt sich die Hoffnungsträgerin einiges vor. „Ich will mich auf jeden Fall nächstes Jahr in den Top 100 etablieren“, sagte Seidel: „Wenn ich weiter arbeite und mein Spiel verbessere, hoffe ich, dass ich noch weiter nach vorne kommen kann.“ (sid/fwe)