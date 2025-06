Hamburger Olympia-Heldin startet bei Golf-Highlight in Winsen

Das wird ein Highlight für alle Golf-Fans im Norden. Vom 26. bis 29. Juni finden auf dem Nordkurs (Grünes Monster) in Green Eagle (Winsen/Luhe) die Amundi German Masters statt.

Es ist das einzige Profi-Golfturnier der Damen in Deutschland. Erstmals findet es vor den Toren Hamburgs statt. Mit dabei ist auch Hamburgs Olympia-Heldin Esther Henseleit vom Golfclub Falkenstein.

16 weitere deutsche Golferinnen neben Esther Henseleit

Für Henseleit, die in Arizona lebt und normalerweise auf der amerikanischen LPGA Tour spielt, ist es der erste Turnierstart in Deutschland nach ihrem Silber-Sieg bei den Olympischen Spielen in Paris. Zuletzt wurde sie bei der Women’s PGA Championship in Frisco im US-Bundesstaat Texas Zwölfte.

Das könnte Sie auch interessieren: Basketball-Star kritisiert Verband wegen EM-Spielen in Hamburg

16 weitere deutsche Starterinnen sind unter den 132 Teilnehmerinnen. Das Gesamtpreisgeld liegt bei 300.000 Euro. Tagestickets gibt es ab 20 Euro.