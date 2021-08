Hamburg Super-Talent: Diskus-Ass Sosna (17) glänzt mit Weltjahresbestleistung

Der Hamburger Diskuswerfer Mika Sosna von der TSG Bergedorf hat beim Meeting in Neubrandenburg erneut eine Weltjahresbestleistung in der Altersklasse U20 erzielt. Der 17-Jährige schleuderte die 1,75 Kilogramm schwere Scheibe am Samstag im dritten Durchgang auf 65,81 Meter und steigerte sich damit um 1,49 Meter gegenüber seiner Bestleistung aus der Vorwoche.

„Ich würde noch nicht sagen, dass es das absolute Maximum ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung für den jüngeren Jahrgang in der U20“, sagte der Bergedorfer.

U20 und U23: Hamburger gewinnt Diskus-Meisterschaft gleich doppelt



Zudem hatte Sosna zuvor schon das Diskuswerfen bei den U23 bestritten und auch diese Konkurrenz gewonnen. Hier erzielte der Norddeutsche mit der zwei Kilogramm schweren Scheibe 58,67 Meter.

Mika Sosna aus Hamburg: Mit 17 schon der drittbeste deutsche Diskuswerfer

Umso höher bewertete er sein U20-Ergebnis: „Ich war schon ziemlich schlapp nach dem ersten Wettkampf. Meine Beine waren schon wackelig und meine Körperspannung war auch nicht so, wie sie eigentlich sein sollte.“

Vom deutschen U20-Rekord trennen Sosna nun nur noch 64 Zentimeter. Die DLV-Bestmarke hält seit Mai 2009 Gordon Wolf vom SC Potsdam mit 66,45 Metern. „Ich habe noch eineinhalb Jahre Zeit dafür“, sagte Sosna und ergänzte: „Es haben bisher nur zwei deutsche Athleten insgesamt weiter geworfen als ich.“ (fh/dpa)