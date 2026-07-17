Hamburg wird kommendes Jahr erneut Gastgeber für das Final Four der European League der Männer im Handball.

Die MT Melsungen feiert nach der Pokalübergabe den Sieg der EHF European League. IMAGO / Maximilian Koch

In Hamburg wird in der kommenden Saison zum vierten Mal in Folge der Gewinner des zweitwichtigsten Europapokals im Männer-Handball ausgespielt.

In der Barclays Arena findet am 22./23. Mai 2027 das Final Four statt, wie der europäische Verband EHF am Freitag am Rande der Gruppenauslosung bekannt gab. 32 Mannschaften in acht Vierergruppen starten am 29. September in den Wettbewerb, der leicht modifiziert wurde. Aus der Bundesliga sind Rekordsieger SG Flensburg-Handewitt, der VfL Gummersbach und der unterlegene DHB-Pokalfinalist Bergischer HC dabei.

Titelträger MT Melsungen qualifizierte sich durch den Erfolg im vergangenen Mai für die Champions League, deren Final Four auch im kommenden Jahr in Köln stattfindet. In der Königsklasse ebenfalls dabei sind Meister SC Magdeburg sowie Vizemeister und Pokalsieger Füchse Berlin. (sid/mkw)