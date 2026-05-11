Bittere Gewissheit: Tennis-Star sagt Teilnahme in Hamburg ab

Nicht einmal eine Woche dauert es noch, bis die größte Tenniswoche in Hamburg startet. Bei den Bitpanda Hamburg Open wurde ein Rekord-Teilnehmerfeld vorgestellt. Der Cut für die direkte Teilnahme bei der präsentierten Entry List lag bei Weltranglistenplatz 39. Ein vorgestellter Spieler, auf den sich viele Fans gefreut haben, wird nun doch nicht am Rothenbaum antreten.

Die Rede ist von Holger Rune. Der 23-Jährige musste die vergangenen sieben Monate auf der Tour aufgrund eines Achillessehnenrisses passen, den er sich beim Turnier in Stockholm zugezogen hatte. Am Hamburger Rothenbaum sollte sein großes Comeback anstehen, das jetzt aber ausbleibt.

Hamburg Oppen: Rune tritt nicht am Rothenbaum ab

„Nimm dir deine Zeit zur Erholung“, schrieb der Turnier-Account via Instagram. Rune selbst meldete sich auch in seiner Instagram-Story und schrieb: „Harte Entscheidung, aber die richtige. Danke für euren Support und die Liebe während meiner Reha. Wir sehen uns auf dem Rasen.“

Holger Runes Instagram-Story. Instagram/holgerrune (Screenshot) Holger Runes Instagram-Story.

Der Däne wird entsprechend auch die French Open verpassen, die unmittelbar nach dem Turnier am Rothenbaum stattfinden. Rune konzentriere sich jetzt auf die Rasen-Saison. Das nächste große Ziel dürfte demnach Wimbledon sein. Das prestigereiche Grand-Slam-Turnier findet vom 29. Juni bis zum 12. Juli statt.

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Derweil besteht für Rothenbaum-Turnierdirektor Enric Molina weiterhin ein Restrisiko auf eine kurzfristige Absage von der deutschen Nummer eins Alexander Zverev. Der Lokalmatador hatte sich zuletzt wegen des vollen Spielplans beklagt. Aktuell spielt er das Masters in Rom, und steht dort im Achtelfinale. Am Dienstag steht für Zverev dann gegen Luciano Darderi sein 50. Match des Jahres an. Für das Turnier am Rothenbaum ist er fest eingeplant.