Häme von Trump – dann schlägt Venezuela die USA im Finale der Baseball-WM!

Dieser Ausgang des Baseball-WM-Finales schockt Donald Trump! Venezuela hat einen prestigeträchtigen Sieg im politisch brisanten Duell mit den USA gefeiert und sich erstmals zum Weltmeister gekrönt. Die Südamerikaner holten mit einem 3:2-Sieg beim „Heimspiel“ in Miami ihren ersten Titel in der World Baseball Classic.

Die geschäftsführende Staatspräsidentin Delcy Rodríguez erklärte den Mittwoch zum nationalen Feiertag, an dem nur Beschäftigte in systemrelevanten Berufen arbeiten müssen.

„Lang lebe Venezuela“, sagte sie nach dem Spiel. „Dieser Sieg ist ein Beweis für die Leidenschaft, das Talent und die Einheit, die uns Venezolaner auszeichnen. Eine Errungenschaft, die für immer im Herzen unserer Nation weiterleben wird.“

World Baseball Classic: Venezuela gewinnt WM-Finale gegen Gastgeber USA

US-Präsident Donald Trump hatte das Spiel vorab noch politisch angeheizt. Nach dem Finaleinzug Venezuelas hatte er bei seiner Plattform Truth Social hämisch geschrieben, dass Venezuela zuletzt viele gute Dinge passiert seien und implizierte, dass das Land der 51. Bundesstaat der USA werden könnte. Dies wiederholte er nach dem Finale mit dem Wort „STATEHOOD!!!“. Das Wort umschreibt den Status eines Gebiets als US-Bundesstaat. Gefallen haben dürfte ihm diese Pleite im uramerikanischen Sport Baseball indes nicht.

Trump: Venezuela könnte 51. Bundesstaat der USA werden

A cinematic ending to the #WorldBaseballClassic for Team Venezuela ?? pic.twitter.com/3fB8aIWsjL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Das Duell von Venezuela und den USA war auch vor dem Hintergrund der politischen Lage aufgeladen: Anfang dieses Jahres hatte das US-Militär den autoritären venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau bei einem Angriff auf das südamerikanische Land gefangengenommen und außer Landes gebracht. Beide befinden sich inzwischen in New York, wo ihnen wegen angeblicher Verwicklung ins internationale Drogengeschäft der Prozess gemacht werden soll.

Riese Enttäuschung für USA-Baseball-Kapitän Aaron Judge, den Superstar der New York Yankees, nach der Pleite gegen Venezuela. imago UPI Photo Riese Enttäuschung für USA-Baseball-Kapitän Aaron Judge, den Superstar der New York Yankees, nach der Pleite gegen Venezuela.

Das südamerikanische Land befindet sich seit Maduros Sturz in einer Phase des politischen Umbruchs. Rodríguez, die zuvor Maduros Vize war, übernahm als geschäftsführende Präsidentin die Führung.

Superstar Acuña: „Mein Land brauchte diesen Titel”

Von 36.190 Zuschauern in der Latino-Stadt Miami drückte die klare Mehrheit Venezuela die Daumen – und durfte die Sensation gegen das mit MLB-Superstars um Kapitän Aaron Judge gefüllte US-Team bejubeln! „Was soll ich sagen, es ist unglaublich“, sagte Matchwinner Eugenio Suarez, der für den entscheidenden Punkt im neunten Inning gesorgt hatte: „Niemand hat an Venezuela geglaubt, aber jetzt gewinnen wir heute die Meisterschaft. Das ist ein Fest für das ganze Land Venezuela.”

In der World Baseball Classic treffen alle drei Jahre die besten Nationalteams der Welt aufeinander, Venezuela stand das erste Mal überhaupt im Finale. „Mein Land brauchte diesen Titel”, sagte Spieler Ronald Acuña Jr. mit Tränen in den Augen. „Ich wollte einfach nur unsere Leute stolz machen. Das haben wir heute geschafft.“ In der Hauptstadt Caracas feierten tausende Menschen auf der Straße und sangen die Nationalhymne. (dpa/sid/la)