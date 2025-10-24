Hacker-Angriff auf die Formel 1: Persönliche Verstappen-Daten öffentlich

Bei einem Hacker-Angriff auf den Automobil-Weltverband FIA sind persönliche Daten prominenter Fahrer offengelegt worden – darunter die des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen. Wie die FIA am Donnerstag im Vorfeld des Großen Preises von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) mitteilte, habe sich der Vorfall „im Laufe des Sommers“ ereignet. Maßnahmen zur Sicherung der Daten seien ergriffen worden.

Der Angriff richtete sich gegen die Webseite der FIA-Fahrerkategorisierung. Dort hatten die Hacker Zugriff auf Informationen wie Passnummern und andere persönliche Kontaktdaten von fast 7000 Fahrern. „Es wurden sofortige Maßnahmen ergriffen, um die Daten der Fahrer zu sichern. Die FIA hat diesen Vorfall gemäß ihren Verpflichtungen den zuständigen Datenschutzbehörden gemeldet“, hieß es in der Erklärung. Die wenigen von dem Problem betroffenen Fahrer seien benachrichtigt worden, zudem sei keine andere digitale Plattformen der FIA betroffen gewesen.

Auch interne FIA-Abläufe waren einsichtbar

Der Vorfall war am Mittwoch vom Sicherheitsexperten Ian Carroll öffentlich gemacht worden. Er und zwei Kollegen hätten im Juni auf die vertraulichen Informationen zugegriffen, nachdem ihre Anfragen, sich als Administratoren für die Website anzumelden, angenommen worden waren. Sie konnten so auf Verstappens Lebenslauf, seine Superlizenz, seinen Reisepass und andere Daten zugreifen.

„Wir haben die Tests eingestellt, nachdem wir gesehen hatten, dass es möglich war, auf Max Verstappens Reisepass, Lebenslauf, Lizenz, Passwort-Hash und PII (personenbezogene Daten) zuzugreifen“, sagte Carroll laut Crash.net: „Auf diese Daten konnte für alle Formel-1-Fahrer mit einer Kategorisierung zugegriffen werden, ebenso wie auf sensible Informationen über interne FIA-Abläufe. Wir haben nicht auf Reisepässe oder sensible Informationen zugegriffen, und alle Daten wurden gelöscht.“ (sid/fwe)