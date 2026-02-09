Haben Sie es mitbekommen? Paar heiratete beim Super Bowl mitten in der Halbzeitshow

Ein Paar hat während der Halbzeit-Show des Super Bowls mitten im Auftritt des Grammy-Gewinners Bad Bunny geheiratet. Die „New York Times“ erfuhr aus dem Umfeld des puertoricanischen Superstars, dass die Zeremonie auf dem Rasen des Stadions von Santa Clara echt war.

Demnach habe das Paar Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, ursprünglich auf seine Hochzeit eingeladen. Der Sänger drehte den Spieß um: Er bot dem Paar an, live in seiner Show zu heiraten.

Zunächst war während des Auftritts ein Heiratsantrag des späteren Bräutigams auf Knien zu sehen, später eine Szene mit Brautkleid und einem Geistlichen: „Sie sind nun verheiratet und dürfen sich küssen.“ Unmittelbar danach folgte der Gastauftritt von Lady Gaga.

Bad Bunny sorgt beim Super Bowl für Liebe und gute Laune

Bad Bunny hielt sein Versprechen und sorgte für gute Laune bei der Halbzeit-Show – mit liebevoll choreografierten Szenen, einem beeindruckenden Bühnenaufbau und einer starken Botschaft ganz zum Schluss. „Kraftvoller als Hass ist nur Liebe“, stand sinngemäß auf der großen Videowand im Levi’s Stadion, als der Sänger aus Puerto Rico und seine Tänzer mit Fahnen vieler Länder das Spielfeld verließen.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr verzichtete US-Präsident Donald Trump dieses Mal auf einen Besuch beim Super Bowl. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, sich auch während des Finales zu Wort zu melden. So richtete Trump seine Wut mit einer Tirade auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ gegen die Halbzeitshow von Bad Bunny.

„Die Halbzeit-Show des Super Bowls ist absolut schrecklich, eine der schlechtesten aller Zeiten! Sie ergibt keinen Sinn, ist eine Beleidigung für die Größe Amerikas und entspricht in keiner Weise unseren Standards für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz. Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt, und die Tanzeinlagen sind ekelhaft, besonders für kleine Kinder, die in den USA und auf der ganzen Welt zusehen“, schrieb Trump. (dpa/lam)