„Habe mich darin verliebt“: Taylor Swift outet sich als Superfan

Popstar Taylor Swift hat in der neuen Folge des Podcasts von Travis und Jason Kelce ihre Football-Begeisterung unter Beweis gestellt und sich als vollwertiger NFL-Fan geoutet.

„Oh mein Gott, ich habe mich darin verliebt”, sagte Swift im Podcast „New Heights” der beiden Football-Brüder.

Swift bezeichnete sich selbst als „besessen”, so sehr, dass sie 2024 noch vor ihrem Lebensgefährten vom Draft-Pick des Wide-Receivers Xavier Worthy wusste – und diesen überraschte: „Ich wurde zu einer Person, die durch die Gänge meines Hauses rannte und schrie: „Wir haben Xavier Worthy gedraftet”, erzählte Swift.

Er habe dies „nicht glauben” können, erinnerte sich Travis Kelce.

Auch taktisch habe Swift ihren Wissensstand laut eigenen Aussagen verbessert, sie prangerte im Podcast sogar einige Verteidigungsstrategien an. In 16 Monaten werde sie eine vollständige Football-Analystin sein, scherzte die 35-Jährige. (dpa/pmk)