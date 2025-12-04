„Habe es bewiesen“: Ski-Superstar Lindsey Vonn (41) will neuen Olympia-Coup

Ski-Superstar Lindsey Vonn geht voller Selbstbewusstsein in den letzten Winter ihrer Profi-Karriere.

Ihr Comeback in der vergangenen Saison sei „erst der Anfang” gewesen, sagte die 41 Jahre alte US-Amerikanerin der Sport Bild: „Ich habe jetzt noch eine ganze Saison vor mir.”

Besonders die Olympischen Spiele im Februar in Mailand/Cortina d’Ampezzo seien „eine schöne Gelegenheit, meine Karriere auf eine andere, hoffentlich positivere Art und Weise als beim ersten Mal 2019 zu beenden”, sagte Vonn: „Ich möchte einfach gesund an den Start gehen und es noch ein letztes Mal versuchen.”

Lindsey Vonn traut sich Olympia-Medaille 2026 zu

Dabei traut sich die Olympiasiegerin in der Abfahrt von 2010, die in diesem Winter vom ehemaligen alpinen Superstar Aksel Lund Svindal (42) betreut wird, durchaus eine Medaille zu. „Ich denke, dass ich eine Chance habe”, sagte Vonn: „Der vergangene Winter war eine Achterbahnfahrt, es ging auf und ab. Aber insgesamt habe ich bewiesen, dass ich noch vorn mithalten kann.”

Vonn hatte beim letzten Super-G der abgelaufenen Saison in Sun Valley/US-Bundesstaat Idaho den zweiten Platz belegt. Sie ist damit die älteste Skirennläuferin, die bei einem Weltcuprennen auf dem Podium stand. Die ersten Speed-Rennen der Frauen in diesem Winter sind für den 12. bis 14. Dezember in St. Moritz/Schweiz geplant.