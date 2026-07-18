20 Jahre nach seinem Tour-Ausschluss kehrt Jan Ullrich als gefeierter Gast zurück. Während der Ex-Radstar von den deutschen Fans empfangen wird, erlebt Florian Lipowitz im Kampf ums Podium einen Rückschlag. Tadej Pogacar triumphiert erneut.

Jan Ullrich kehrte erstmals seit seinem Ausschluss vor 20 Jahren zur Tour de France zurück. Felix Schröder/dpa

20 Jahre nach seinem Ausschluss ist Jan Ullrich zur Tour de France zurückgekehrt und von den deutschen Fans begeistert empfangen worden. Auf der schweren Vogesen-Etappe hofften sie auch auf Florian Lipowitz – doch der deutsche Hoffnungsträger verlor im Kampf ums Podium wertvolle Zeit. Den Sieg holte erneut Tadej Pogacar.

20 Jahre nach seinem Ausschluss bei der Tour de France ist Jan Ullrich an den Ort seiner größten Erfolge zurückgekehrt. Der Tour-Sieger von 1997 verfolgte die 14. Etappe durch die Vogesen erstmals als Gast und Fan – und wurde von zahlreichen deutschen Zuschauern an der Strecke gefeiert.

„Ich freue mich wirklich extrem. Es ist wirklich mein erster Besuch überhaupt als Gast, als Fan sozusagen, bei der Tour de France“, sagte Ullrich in der ARD. Dass seine Rückkehr ausgerechnet bei einer derart spektakulären Bergetappe erfolgte, machte den Besuch für den 52-Jährigen besonders emotional.

Anzeige

Ullrich nach Dopingskandal wieder willkommen

Über viele Jahre galt Ullrich bei der wichtigsten Rundfahrt der Welt wegen seiner Dopingvergangenheit als unerwünschte Person. 2006 war er kurz vor dem Start der Tour aufgrund seiner Verbindungen zum spanischen Dopingarzt Eufemiano Fuentes ausgeschlossen worden.

Anzeige

Nach seinem späteren umfassenden Dopinggeständnis wurde der inoffizielle Bann jedoch aufgehoben. Nun kehrte Ullrich gemeinsam mit seinen Söhnen zurück – und genoss den Zuspruch der deutschen Fans.

Die WochenMOPO 29/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Vor Hamburgs Toren: Stade zwischen Idylle und Gewalt • Lieblingsplätze: Die schönsten Sonnengärten in der City • 16 Seiten Sport: Die Highlights und Flops der WM • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Kino unter freiem Himmel

2023 hatte der frühere Radstar in einer Dokumentation ausführlich über seine Dopingvergangenheit gesprochen, ein Jahr später erschien sein Buch. Der Schritt an die Öffentlichkeit sei ihm äußerst schwergefallen.

Anzeige

„So schwer, dass ich über viele Jahre zu der Depression gekommen bin“, sagte Ullrich. Er habe die Geschehnisse lange mit sich selbst ausmachen wollen und alles „ständig in mich reingefressen“. Reinen Tisch zu machen, sei letztlich „die beste Sache gewesen, die ich machen konnte“.

Geheimnisse gebe es heute kaum noch, erklärte Ullrich: „Ich habe ja auch die Doku rausgebracht, ein Buch geschrieben. „Also, ich glaube, ich habe die Hose runtergelassen, sozusagen.“

Ullrich vertraut der neuen Generation

Die damalige Zeit bezeichnete Ullrich als „dunkle Epoche“. Er glaube jedoch, dass sich der Radsport seitdem verändert habe.

„Diese ganzen Kontrollen sind noch mal mehr geworden und auch die Strafen sind höher geworden, was ich auch gut finde. Und ich glaube, man hat daraus gelernt, auf alle Fälle“, sagte der Olympiasieger von 2000.

Angesichts der modernen Trainingsmethoden würde Ullrich am liebsten selbst noch einmal antreten. „Ja, es juckt“, gab er zu. „Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde ich noch mal antreten.“

Er habe während seiner Karriere viele Kilometer falsch trainiert. Heute profitieren die Fahrer von aerodynamischeren Rädern, verbesserter Kleidung und neuen Erkenntnissen bei der Ernährung.

Lipowitz attackiert – und verliert wertvolle Zeit

Besonders gespannt blickte Ullrich auf Florian Lipowitz. Der Deutsche sei wieder ein „Eisen im Feuer“, sagte er. Dem 25-Jährigen traue er im Gesamtklassement „auf alle Fälle das Podium zu“.

Auf der 155,3 Kilometer langen Etappe von Mülhausen nach Le Markstein musste Lipowitz allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Im Schlussanstieg setzte der Fahrer von Red Bull-Bora-hansgrohe fünf Kilometer vor dem Gipfel zu einer Attacke an. Der Vorstoß verpuffte jedoch schnell.

Florian Lipowitz verlor im Gesamtklassement Zeit auf seine Konkurrenten um eine Top-Platzierung. Witters

Als Spitzenreiter Tadej Pogacar 1,5 Kilometer vor dem Ende des Anstiegs angriff, konnte keiner seiner Rivalen folgen. Auch Lipowitz musste abreißen lassen und verlor weitere Sekunden auf seine Konkurrenten im Kampf um den dritten Platz.

„Es war eine superharte Etappe von Anfang an“, sagte Lipowitz im Ziel. „Am Ende haben aber die Beine nicht ganz gereicht.“

Dennoch zeigte er sich beeindruckt vom gewaltigen Zuspruch entlang der Strecke. „Es war unglaublich, wie viele Fans an der Strecke waren. Ich habe überall meinen Namen gehört.“

Pogacar feiert nächste Machtdemonstration

Pogacar fuhr ungefährdet zu seinem nächsten Etappensieg. Der viermalige Gesamtsieger aus Slowenien erreichte das Ziel als Solist und baute seine Führung im Gelben Trikot auf 4:30 Minuten aus.

Tadej Pogacar bleibt eine Klasse für sich. Witters

Für den 27-Jährigen war es bereits der vierte Tageserfolg bei der 113. Frankreich-Rundfahrt und der 25. Tour-Etappensieg seiner Karriere. Den Doppelsieg für UAE Emirates-XRG machte der Mexikaner Isaac Del Toro perfekt. Der französische Senkrechtstarter Paul Seixas wurde Dritter.

Lipowitz erreichte das Ziel auf Rang sieben. Im Gesamtklassement liegt er nun auf dem sechsten Platz und hat 5:44 Minuten Rückstand auf Pogacar. Sein Teamkollege Remco Evenepoel belegt Rang drei und liegt 40 Sekunden vor dem Deutschen.

Deutsche Fans sorgen für Volksfeststimmung

Entlang der vier gewerteten Anstiege herrschte trotz wechselhaften Wetters und teilweise starken Regens Volksfeststimmung. Zahlreiche deutsche Fans hatten den kurzen Weg über die Grenze genutzt, um Lipowitz und die weiteren deutschen Fahrer anzufeuern.

„Das motiviert natürlich“, hatte Lipowitz bereits vor dem Start gesagt. „Es ist einfach schön, wenn so viel deutsche Begeisterung an der Strecke zu spüren ist.“

Die Fans feierten Tagessieger Tadej Pogacar. picture alliance / BELGA | DAVID PINTENS

Zu Beginn der Etappe hatte sich am Grand Ballon eine Fluchtgruppe gebildet. Mit dabei war überraschend auch der Brite Thomas Pidcock, der sich am Vortag im Gesamtklassement vor Lipowitz geschoben hatte. Pogacar schickte seinen deutschen Helfer Nils Politt in die Verfolgung. Rund 60 Kilometer vor dem Ziel wurde Pidcock gestellt und später abgehängt.

Die Entscheidung fiel schließlich am Col du Haag. Der 11,2 Kilometer lange Anstieg über einen ehemaligen Forstweg bot mehrere steile Rampen. Richard Carapaz kämpfte als letzter verbliebener Ausreißer um den Tagessieg, wurde aber vom Feld eingeholt.

Nächste schwere Bergprüfung wartet

Viel Zeit zur Erholung bleibt Lipowitz nicht. Die 15. Etappe führt südwärts in Richtung Alpen. Auf den 183,9 Kilometern zwischen Champagnole und dem Plateau de Solaison warten fast 4000 Höhenmeter.

Der Schlussanstieg ist 11,3 Kilometer lang und im Durchschnitt neun Prozent steil. Für Lipowitz bietet sich damit schon die nächste Gelegenheit, im Kampf um das Podium zurückzuschlagen. (dpa/sid/mp)