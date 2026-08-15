Der 28-Jährige Geher Leo Köpp aus Konstanz wurde am Samstagmorgen in Birmingham kurz nach der Rennhälfte nach dem vierten Regelverstoß disqualifiziert.

LEICHTATHLETIK: Der deutsche Geher Leo Köpp führt im Wettbewerb, bevor er bei der EM in Birmingham nach dem vierten Regelverstoß disqualifiziert wird. picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Was für ein Drama! Geher Leo Köpp hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham eine Medaille unglücklich verpasst.

Der 28-Jährige aus Konstanz wurde am Samstagmorgen im Stadtzentrum kurz nach der Rennhälfte nach dem vierten Regelverstoß disqualifiziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Köpp auf Platz zwei gelegen und war auf dem Weg nach vorne.

Geher Leo Köpp hat bei der Leichtathletik-EM disuwalifiziert

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Ich habe gar nichts mitbekommen, ich habe nicht einmal die dritte Gelbe Karte gesehen. Leo Köpp

„Ich habe gar nichts mitbekommen, ich habe nicht einmal die dritte Gelbe Karte gesehen“, sagte der frustrierte Köpp im ZDF: "Enttäuschung ist genau das, was ich empfinde. Ich habe mich sehr gut gefühlt, ich war zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht angestrengt, hatte noch total viel Energie und Kraft."

Gold im Halbmarathon sicherte sich der spanische WM-Dritte Paul McGrath in 1:23:23 Stunden vor den Italienern Francesco Fortunato (1:23:36) und Andrea Cosi (1:23:49).

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Die Distanzen im Gehen wurden an die Lauf-Distanzen angeglichen. Am Samstag standen erstmals Wettbewerbe im Halbmarathon und Marathon jeweils bei Männern und Frauen auf dem Programm. Über viele Jahren waren 20 und 50 km die klassischen Distanzen. (sid)