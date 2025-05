„Größtes Match, das ich je gespielt habe“: Top-Talent Engel hin und weg von Hamburg

Nein, so sieht kein Verlierer aus. Justin Engel strahlte, als er den Pressekonferenzraum am Hamburger Rothenbaum betrat. Der 17-jährige Nürnberger hatte kurz zuvor die größte Erfahrung seines jungen Lebens als Tennis-Spieler gemacht. Auf dem gut gefüllten Centre Court hatte die Nummer 333 der Welt mit dem russischen Weltklasse-Spieler Andrey Rublev über weite Strecken gut mitgehalten. Nach 102 Minuten verlor Engel das Achtelfinal-Duell 3:6, 5:7.

„Ich war total nervös. Das war das größte Match, das ich je gespielt habe“, pustete Engel durch. Es war überhaupt erst sein viertes Match auf der professionellen ATP-Tour. Und wie schon in seinem Erstrunden-Duell gegen Jan-Lennard Struff, das er am Montag überraschend 7:6, 7:6 gewonnen hatte, durfte Engel erneut auf dem Centre Court ran. Dieser war diesmal aber noch deutlich voller. „Die Zuschauer waren unfassbar“, freute sich der Teenager.

Justin Engel hofft auf Tipps von Boris Becker

Direkt zu Beginn des Spiels gelang dem krassen Außenseiter ein Break gegen die Nummer 17 der Welt. „Ich wollte ihm zeigen, dass ich auch superschnell spielen und dagegenhalten kann“, berichtete der Schützling des früheren Spitzenspielers Philipp Kohlschreiber. Das gelang, auch wenn er das Match verlor. „Es hat Spaß gemacht.“

Dass Engel an einem Tag aufschlug, an dem mit Boris Becker der größte Spieler, den Deutschland je hatte, auf der Anlage war, schien den Youngster noch einmal zusätzlich zu beflügeln. „Ich wusste, dass er hier ist“, sagte Engel. „Vielleicht gibt er mir ja noch ein paar Tipps, falls ich ihn sehe. Das würde mich total freuen.“

Engel könnte bald sein Grand-Slam-Debüt geben

Langfristig träumt Engel davon, irgendwann in die riesigen Fußstapfen der Legende zu treten, mal die Nummer eins zu werden, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, „aber ich will erst mal kleine Schritte gehen“. Hamburg war ein verhältnismäßig großer Schritt. In der Weltrangliste wird Engel rund 50 Plätze gutmachen, kommt damit in den Bereich, wo er in der Qualifikation der Grand-Slam-Turniere antreten dürfte. „Das ist mein nächstes Ziel“, sagte Engel und strahlte nach einem Tag, den er so schnell nicht vergessen wird.