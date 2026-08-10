Aida Mittag und Ruslana Litvinov sind erst 18 und 20 Jahre jung und trotzdem schon Weltmeisterinnen. Dabei hätte eine den Titel fast verpasst – sie war schon im Urlaub ...

Aida Mittag (l.) und Ruslana Litvinov spielten in China zusammen – und jetzt auch für den Buxtehuder SV. Felix Weißberg

Eine Weltmeisterin kommt selten allein: Aida Mittag und Ruslana Litvinov vom Buxtehuder SV starten als frischgebackene Junioren-Weltmeisterinnen in die Handball-Saison. Die MOPO hat das Rückraum-Duo vor dem ersten Heimspiel besucht.

„Der VfL Oldenburg ist ein guter Gegner, an dem man sich messen kann“, sagt Litvinov vor dem Testspiel am Freitag (18.30 Uhr) in der Halle Nord. Oldenburg ist der Alltag nach dem Triumph: Im Juli gewann die deutsche U20-Auswahl in China die Weltmeisterschaft. Neben Litvinov, die zur besten Spielerin des Turniers gekürt wurde, waren aus Buxtehude auch Aida Mittag und Lina Steinecke dabei, die inzwischen zum Nachbarklub Buchholz-Rosengarten gewechselt ist.

Erst Urlaub, dann Weltmeisterinnen

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„Der Glaube an den Erfolg war immer da“, erklärt Mittag, die vier Tore zum 33:26-Finalsieg gegen Dänemark beisteuerte. Auch in kritischen Momenten: Denn als der deutsche Nachwuchs im Viertelfinale gegen Norwegen ein ums andere Mal an Torfrau Leah Langaard gescheitert war und 12:17 zurücklag, schien schon alles verloren. „Wir sind aber nicht in Panik verfallen, sondern haben uns aufeinander verlassen“, spricht Mittag vom Teamgeist. Die 20-Jährige bekräftigt: „Wir wussten einfach, dass wir es aufholen.“

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Gesagt, getan: Am Ende lag die DHB-Auswahl mit 23:22 vorn und schlug im Halbfinale auch Frankreich (36:31). Dort stand Steinecke im Tor, die aufgrund von Verletzungen nachnominiert worden war – wie auch Mittag, die statt nach China erst mal in den Urlaub gefahren war. „Ich stand auf der Reserveliste, aber damit rechnet man nicht, die Nachricht war mega-schockierend“, erzählt Mittag, die dann drei Tage Vorbereitungszeit hatte, um über Hannover nach Jin­zhong zu reisen.

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„Wir haben mit kühlen Köpfen und heißen Herzen gespielt“, erzählt Litvinov die Erfolgsformel, die sogar in ein selbstkomponiertes Lied eingeflossen ist, das das Team vor jedem Spiel angestimmt hat.

Für Buxtehude ist der Klassenerhalt das Ziel

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Kann dieser Schwung auch dem Buxtehuder SV helfen, der in der vergangenen Saison erst im drittletzten Spiel den Bundesliga-Klassenerhalt klargemacht hat? „Wir haben viel Potenzial, waren aber auch noch nie so jung“, sagt Mittag, die im September ein Studium an der Polizeiakademie beginnt: „Deshalb ist das Ziel erst mal der Klassenerhalt.“ Erfahrenere Spielerinnen wie Nele Franz oder Anika Hampel könnten das Team tragen.

„So eng wie letztes Jahr sollte es nicht werden“, taxiert Litvinov, die vor der WM mit Blomberg deutscher Meister wurde und dann zum BSV wechselte. Nebenbei baute sie noch ihr Abi und überlegt nun, auf Lehramt oder Sozialarbeit zu studieren. Erst mal steht aber der Sport im Vordergrund. „Mir fällt Handball einfach leicht, darauf konnte ich mich immer verlassen“, sagt die 18-Jährige, die mit drei Jahren ihre ersten Bälle warf: „Das entspannt mich auch ein bisschen.“