Oliver Zeidler ist zurück auf dem WM-Thron: Der Olympiasieger dominiert das Einer-Finale in Amsterdam und holt sich souverän seinen vierten Weltmeistertitel.

Oliver Zeidler gewann in dieser Saison auch schon EM-Gold. Nun krönte er sich zum vierten Mal zum Weltmeister. picture alliance / AP Photo/Antonio Calanni | Antonio Calanni

Einer-Dominator Oliver Zeidler hat sich seinen Titel bei der Ruder-WM zurückgeholt und sich zum vierten Mal zum Weltmeister gekrönt. Im Finale auf der Bosbaan in Amsterdam setzte sich der Olympiasieger von 2024 in 6:35,22 Minuten überlegen gegen den Belarussen Yauheni Zalaty (6:38,33) und den Norweger Jonas Slettemark Juel (6:44,03) durch.

Zeidler beendete die Saison damit ungeschlagen. Anfang August war der 30-Jährige im italienischen Varese in Rekordzeit zu seinem vierten EM-Titel gestürmt, in Amsterdam dominierte er sämtliche Läufe auf dem Weg ins Finale am Sonntag nach Belieben. Schon nach 500 Metern lag er deutlich vor der Konkurrenz. Die angepeilte Weltbestzeit des Neuseeländers Robert Manson (6:30,74) verpasste er.

Zeidler könnte mit Rekordweltmeistern gleichziehen

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Im vergangenen Jahr hatte sich Zeidler auf sein Studium in Lausanne konzentriert und trotz stark reduzierten Trainings bei der WM in Shanghai den zweiten Platz hinter Stefanos Ntouskos belegt. Der Grieche war diesmal im A-Finale nicht dabei, belegte insgesamt nur den zehnten Platz.

Fünf WM-Titel haben bislang nur Peter Michael Kolbe sowie der Neuseeländer Mahe Drysdale und der Tscheche Ondrej Synek gewonnen. „Mit denen gleichzuziehen, wäre natürlich toll“, hatte Zeidler im Vorfeld betont. Im nächsten Jahr kann es bei der WM in der Schweiz auf seiner Lieblingsstrecke soweit sein. Großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei denen Zeidler sein zweites Gold holen will.

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Alexandra Föster holte im B-Finale überlegen den Sieg. Die 24-Jährige, EM-Silbermedaillengewinnerin von 2024, belegte damit den siebten Gesamtrang. (sid/mp)