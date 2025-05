„Ging runter wie Öl“ Ahlmann feiert Erfolgscomeback in Klein Flottbek

Jackpot-Sieg für Christian Ahlmann. Der Europameister von 2003 hat am Samstag in Klein Flottbek Olympiasieger Christian Kukuk die große Show und das dickste Preisgeld in der Derby-Woche weggeschnappt. Der 50-jährige Springreiter, der zuletzt eine längere Durststrecke durchmachen musste und in der Weltrangliste aktuell auf Platz 69 geführt wird, setzte sich beim großen Preis von Hamburg im Stechen durch und erhielt einen Sieger-Scheck über 62.500 Euro.

Ahlmann konnte gar nicht genug bekommen. Eine Ehrenrunde nach der anderen drehte er auf dem Derby-Platz und ließ sich von den rund 20.000 Zuschauern feiern. „Ich habe es sehr genossen. Das ging runter wie Öl. Mit diesem Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist ein toller Tag“, jubelte Ahlmann, der bereits 2013 und 2020 in Hamburg triumphierte, in den vergangenen Jahren aber kaum noch große Erfolge feiern konnte.

Olympiasieger war der Topfavorit in Klein Flottbek

Nun hofft Ahlmann, dass der Sieg in Hamburg für ihn eine Wende war und er es zurück an die Weltspitze schafft. Das würde ihm auch der Weltranglistenvierte Kukuk gönnen. Der Olympiasieger von Paris trat als Topfavorit in Klein Flottbek an, war im Stechen beim großen Preis von Hamburg am Ende aber über Sekunde langsamer als Ahlmann.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Stechen ist ein bisschen gegen uns gelaufen. Umso glücklicher bin ich, dass ich noch Zweiter geworden bin. Ich freue mich sehr für Christian. Ich wusste, dass er das schaffen kann. Die Tür war offen und er ist durchgegangen. Er hat es sich verdient“, sagte Kukiuk, der für Platz zwei immerhin noch ein Preisgeld von 50.000 Euro erhielt.

Das könnte Sie auch interessieren: Für Olympia und den HSV: Hamburg baut ein neues Stadion

Mehr als glücklich präsentierte sich am Samstag in Klein Flottbek auch der neue Derby-Boss Matthias Rath. Die Anlage war am Samstag wie an den Tagen zuvor gut gefüllt. „Es macht einfach Spaß, wenn so viele Leute da sind. Wir werden am Ende der Woche auf über 90.000 Zuschauer kommen. Die Atmosphäre, die die Zuschauer hier erzeugen, ist sehr speziell.“ Am Sonntag zum großen Derby-Finale will auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher nach Klein Flottbek kommen.