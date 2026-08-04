Darts-Weltmeister Luke Littler strotzt vor Selbstvertrauen: Der 19-Jährige hält sich derzeit für den besten Sportler der Welt – und sieht sich auch klar vor Fußball-Star Lamine Yamal. Lediglich Tennis-Ass Jannik Sinner räumt „The Nuke“ ernsthafte Konkurrenz ein.

Darts-Weltmeister Luke Littler (19) hat erneut mit extrem selbstbewussten Aussagen auf sich aufmerksam gemacht – und sich selbst auch über den spanischen Fußball-Superstar Lamine Yamal (19) gestellt.

Im Gespräch mit der englischen „Sun“ antwortete Littler auf die Frage, ob er der dominanteste Sportler der Welt sei: „Im Moment lässt sich das natürlich schwer sagen. Schließlich hat Sinner Wimbledon gewonnen. Aber ja, so wie ich meine Spiele gewinne, meine Leistungen zeige und Titel hole, bin ich wahrscheinlich der Beste, den es gibt.“

Tennisstar Jannik Sinner gestand Littler seine Berechtigung in der Diskussion also zu – die Leistung von Lamine Yamal, der mit Spanien mit 19 Jahren als Stammspieler seinen ersten Weltmeistertitel gewann, reicht Littler offenbar nicht, um eine Rolle zu spielen. „Ich meine, er hat doch nicht wirklich viel geleistet, oder? Er hat vielleicht ein Tor geschossen. Und eine Vorlage gegeben“, sagte „The Nuke“, der genauso alt ist wie der Spieler des FC Barcelona.

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Littler über Yamal: „Ist er der beste 19-Jährige? Nein, ist er nicht!“

Tatsächlich verbuchte Yamal auf dem Weg zum WM-Titel in acht Spielen mit einem Treffer seine einzige Torbeteiligung. Littler gewann dagegen 2026 bislang alle TV-Majorturniere der PDC und könnte als erster Spieler der Geschichte alle wichtigen Turniersiege des Kalenderjahres einfahren.

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Deshalb sieht sich der zweimalige Weltmeister klar vor seinem Sportskameraden aus dem Fußball: „Ist er der beste 19-Jährige der Welt? Nein, ist er nicht! Solange ich gewinne, gut spiele und Titel hole, ist das alles, was zählt“, sagte Littler. (sid/mp)