„Geh aus dem Weg, du Idiot!“ Oscar Piastri fluchte – kurz darauf war sein Rennen vorbei. Teamkollege Lando Norris nutzte die Chance und feierte in Ungarn McLarens ersten Saisonsieg.

Lando Norris durfte sich feiern lassen, sein Teamkollege Oscar Piastri war deutlich weniger gut gelaunt. AFP

„Geh aus dem Weg, du Idiot!“ Oscar Piastri tobte am Funk – wenig später war sein Rennen beendet. Ausgerechnet Teamkollege Lando Norris profitierte und bescherte McLaren bei der Hitzeschlacht auf dem Hungaroring den ersten Saisonsieg.

Weltmeister Lando Norris ließ sich nach seinem Befreiungsschlag in Budapest zu einer spontanen Liebeserklärung für den wiedererstarkten McLaren hinreißen. „Wunderschön! Das Auto war unglaublich“, jubelte der britische Titelverteidiger am Funk: „Harte Arbeit zahlt sich aus, lasst uns so weitermachen.“ Norris blieb bei der Hitzeschlacht auf dem Hungaroring ganz cool, bescherte seinem Team den ersten Saisonsieg in der Formel 1 – und führte Papaya nach einer langen Durststrecke wieder an die Spitze der Königsklasse.

Oscar Piastri schimpft über Carlos Sainz

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Piastri hatte das Rennen zunächst angeführt. Nachdem Polesetter Norris in der zweiten Kurve zu weit nach außen geraten war, zog der Australier vorbei und setzte sich an die Spitze.

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Doch beim zweiten Boxenstopp kippte das Rennen. Piastri geriet beim Überrunden mit Carlos Sainz aneinander und schimpfte lautstark über den Williams-Piloten: „Geh aus dem Weg, du Idiot!“

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Verstappen überrascht auf dem Podium

Kurz darauf wurde es für Piastri noch bitterer. Der McLaren rollte mit einem technischen Problem aus – Norris übernahm die Führung und brachte den Sieg sicher ins Ziel.

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„Es war ein tolles Rennen. Die Pace war so stark“, sagte der sichtlich erschöpfte Norris, der sich vor dem Überraschungszweiten Max Verstappen im Red Bull durchsetzte und seinen ersten Erfolg seit Brasilien im vergangenen November feierte: „Ich freue mich, wieder hier auf der Position eins zu stehen.“

Hamilton fällt nach Strafe auf Platz fünf zurück

Hinter Verstappen schaffte es WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli dank einer Aufholjagd von Startplatz sieben auf den dritten Rang. Im Titelkampf baute der italienische Mercedes-Shootingstar damit seinen Vorsprung gegenüber Lewis Hamilton, der spät eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse kassierte und Fünfter wurde, auf 50 Punkte aus. „Es ist die beste Art und Weise, um in die Sommerpause zu gehen“, sagte Antonelli vor der vierwöchigen Unterbrechung: „Heute haben wir gesehen, wo unsere Grenzen sind.“

Für George Russell setzte es dagegen den nächsten Rückschlag. Der Mercedes-Pilot kam beim Start kaum vom Fleck, fiel zeitweise bis auf Platz 18 zurück und rettete am Ende nur Rang sieben.

Hülkenberg holt erste Audi-Punkte

Grund zum Jubeln hatte dagegen Nico Hülkenberg. Der Emmericher fuhr in seinem Audi auf Rang 9 und sammelte damit seine ersten Punkte für den deutschen Rennstall.

Weniger erfreulich verlief der Grand Prix für Ferrari. Hamilton und Leclerc waren auf den weichen Reifen gestartet, kamen in der Anfangsphase aber nicht an Verstappen vorbei. Auch ein früher Reifenwechsel brachte Hamilton zunächst keinen entscheidenden Vorteil.

Verstappen drückte sich mit einem starken Manöver wieder am Briten vorbei. An der Spitze lieferten sich derweil Norris und Piastri das McLaren-interne Duell – bis der Technikdefekt den Australier stoppte. (sid/mp)