Gegner gibt auf: Zverev marschiert weiter

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat seinen Angstgegner Francisco Cerúndolo erstmals besiegt und das Viertelfinale beim ATP-Masters in Toronto erreicht. Der Argentinier, gegen den er jeweils auf Sand alle drei vorherigen Partien verloren hatte, gab beim Stand von 6:4, 1:0 für den Hamburger auf. Zverev feierte damit seinen 501. Erfolg auf der ATP-Tour.

In der Runde der letzten acht trifft er auf Alexei Popyrin aus Australien. „Er ist ein super Spieler und spielt sein bestes Tennis hier in Kanada“, sagte Zverev, der in Toronto weiter gut erholt wirkt.

Nach Wimbledon sei er „mental fertig, physisch fertig“ gewesen“, sagte Zverev: „Ich brauchte wirklich eine Woche frei. Ich glaube, das ist das erste Mal seit einigen Jahren, dass ich wirklich eine Woche gar nichts gemacht habe, und das hat mir wirklich sehr sehr gut getan. Hoffentlich kann ich das bis zum Ende der Saison weiter zeigen.“

Zverev profitiert auch von Aufgabe des Gegners

Der Weltranglistendritte, der in Abwesenheit von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an Position eins gesetzt ist, findet beim Hartplatz-Turnier in Kanada immer mehr seinen Rhythmus. Gegen Cerúndolo tat er sich zunächst schwer, verlor früh sein Aufschlagspiel, schaffte aber prompt das Rebreak und gewann den ersten Satz nach 46 Minuten. Den zweiten Durchgang begann er gleich mit einem Break, danach gab der Argentinier auf.

Zverev hatte im Juli eine Turnierpause eingelegt. Nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon hatte er von mentalen Problemen berichtet, anschließend reiste er nach Mallorca und trainierte dort in der Akademie von Rafael Nadal mit dessen Onkel Toni.

Das könnte Sie auch interessieren: „Mir wurde gesagt, ich könnte verbluten“: Emotionale Nachricht von Tennis-Star

Das Masters in Kanada ist der Auftakt für Zverevs Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 24. August). Beim Turnier, das im Wechsel mit den Frauen in Toronto und Montreal ausgetragen wird, hat Zverev 2017 den Titel gewonnen, damals im Finale gegen Roger Federer (Schweiz). (sid)