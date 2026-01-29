mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Victor Wembanyama schaut skeptisch

Victor Wembanyama will sich nicht aus der politischen Situation in den USA raushalten - und übt scharfe Kritik. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Brandon Dill

„Jeden Tag wache ich auf“: NBA-Star entsetzt von tödlichen ICE-Einsätzen

kommentar icon
arrow down

Der französische NBA-Star Victor Wembanyama hat mit Entsetzen auf die tödlichen Schüsse bei Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis reagiert. „Jeden Tag wache ich auf, sehe die Nachrichten und bin schockiert. Ich finde es verrückt, dass manche Leute den Eindruck erwecken oder so tun, als sei die Ermordung von Zivilisten akzeptabel“, sagte der Basketball-Profi am Dienstag nach dem Training seiner San Antonio Spurs zu Reportern. 

Wembanyama äußerte sich ausdrücklich gegen den Rat seines Klubs zu den Vorkommnissen im US-Bundesstaat Minnesota. „Ja, die PR-Abteilung hat es versucht, aber ich werde mich hier nicht hinsetzen und eine politisch korrekte Antwort geben“, sagte er 22-Jährige. Auf die Frage, ob er Konsequenzen fürchte, wenn er sich offen zu einem so brisanten Thema äußere, antwortete Wembanyama: „Auf jeden Fall“.

Auch Knicks-Profi spricht von „Morden“

Zuvor hatte bereits sein französischer Landsmann Guerschon Yabusele von den New York Knicks seine Gedanken zu den Vorgängen in Minneapolis in den sozialen Medien gepostet. „Ich kann nicht aufhören, über die tragischen Ereignisse in Minnesota nachzudenken, und obwohl ich Franzose bin, kann ich nicht schweigen“, schrieb Yabusele auf der Plattform X. 

„Was hier geschieht, ist unfassbar. Wir sprechen hier von Morden, das sind ernste Angelegenheiten. Die Situation muss sich ändern, die Regierung muss aufhören, so zu handeln. Ich stehe hinter Minnesota.“ Wembanyama lobte seinen Landsmann und sagte, er sei immer stolz auf Menschen, die ihre Meinung sagten.  

Das könnte Sie auch interessieren: ICE-Agenten bei Olympia: Italiener reagieren wütend – „Polizei, die tötet“

Die Einwanderungsbehörde ICE steht nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger bei ihren Einsätzen in der Kritik. Anfang Januar war Renée Good durch Schüsse eines ICE-Beamten getötet worden. Am vergangenen Samstag war der Krankenpfleger Alex Pretti bei einem Einsatz von Bundesbeamten erschossen worden. Die Behörden begründeten dies jeweils mit Notwehr. Es gibt landesweit Proteste gegen die Abschiebe-Politik von US-Präsident Donald Trump und das Vorgehen der Einsatzkräfte. (dpa/lam)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test