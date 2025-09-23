mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rafa Nadal weint bei seiner Tribut-Zeremonie bei den French Open.

Rafael Nadal bittet seine Follower um Vorsicht. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Gefälschte Videos! Tennis-Legende Nadal beklagt KI-Betrug

kommentar icon
arrow down

Tennisidol Rafael Nadal hat vor einer Betrugsmasche mit künstlicher Intelligenz gewarnt, bei der der Spanier als angebliches Testimonial fungiert.

Er habe gemeinsam mit seinem Team festgestellt, „dass auf einigen Plattformen gefälschte Videos kursieren, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden und in denen eine Figur erscheint, die mein Aussehen und meine Stimme imitiert”, sagte Nadal in einer Erklärung in den Sozialen Medien.

Das könnte Sie auch interessieren: Gegner im Davis Cup steht fest: Was macht Zverev?

In den Videos würden ihm „Ratschläge oder Investitionsvorschläge“ zugeschrieben, „die nicht von mir stammen“, erklärte Nadal: „Das ist irreführende Werbung.“ Der 22-malige Grand-Slam-Sieger, der seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hatte, bat seiner Follower um erhöhte Vorsicht. (sid/sd)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test