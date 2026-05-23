„Das ist kein Geheimnis“: Paris-Ansetzung macht Zverev froh

Heißer Auftakt für Alexander Zverev: Das Erstrundenmatch des deutschen Topspielers bei den French Open in Paris wurde von den Veranstaltern für den frühen Sonntagmittag angesetzt. Der Weltranglistendritte bestreitet bei erwarteten Temperaturen von über 30 Grad auf dem Court Philippe-Chatrier das zweite Match des Tages gegen den Lokalmatador Benjamin Bonzi (ca. 14.00 Uhr/Eurosport).

„Ich freue mich immer auf Hitze, das ist kein Geheimnis“, sagte Zverev, der am Bois de Boulogne erneut seinen ersten Grand-Slam-Titel in Angriff nimmt und sich laut eigener Angaben „gut“ fühlt. Die Rückenprobleme, die ihn zuletzt auch zur Absage der Teilnahme in Hamburg bewogen, hat Zverev im Griff.

Zverev geht als einer der Topfavoriten ins Turnier

Durch die verletzungsbedingte Absage von Carlos Alcaraz ist der Olympiasieger von Tokio an Position zwei gesetzt und geht als einer der Topfavoriten hinter Dominator Jannik Sinner ins Rennen.

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Auch Tamara Korpatsch (Hamburg) gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gegen den Serben Hamad Medjedovic steigen bereits am Sonntag ins Turnier ein. (sid/tb)