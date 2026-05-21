Fußball-WM 2026: Alle Spielstätten im Überblick

Insgesamt sollen etwa eine Million Zuschauer in den 16 WM-Spielorten in den USA, Mexiko und Kanada Platz finden. Ein Überblick über die bedeutendsten Stadien der Fußball-WM 2026.

Weite Entfernungen, hohe Eintrittskosten und so viele Zuschauerplätze wie nie zuvor: Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist eine der Superlative. Die Rekordzahl von 104 Spielen wird an 16 Spielorten ausgetragen.

Die Gesamtkapazität der Plätze in den Stadien wird durch die vielen Spielorte und großen Arenen so hoch sein wie nie zuvor, durch die großen Distanzen wird der Reiseaufwand für Fans und Mannschaften enorm sein. Zusammengerechnet sollen die Stadien Sitzplätze für etwa eine Million Fans bieten, zwischen den Spielorten Vancouver und Miami liegt eine Distanz von etwa 4500 Kilometern Luftlinie. Eine Auswahl der bedeutendsten WM-Spielorte.

Mexiko-Stadt: Das historische Stadion

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika steigt im historischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Mit dem „Jahrhundertspiel“ im WM-Halbfinale 1970 zwischen (West-)Deutschland und Italien, dem WM-Finale 1986 zwischen Deutschland und Argentinien oder Diego Maradonas „Hand Gottes“ im Viertelfinale der WM 1986 blickt das Stadion auf eine bedeutende Historie zurück.

Das Aztekenstadion, Austragungsort des Eröffnungsspiels der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. picture alliance/dpa/XinHua | Li Muzi Das Aztekenstadion, Austragungsort des Eröffnungsspiels der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026.

Unter seinem neuen Namen „Estadio Banorte“ bietet das Stadion Platz für etwa 83.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben der Eröffnungspartie werden hier zwei weitere Gruppenspiele und zwei K.o.-Partien ausgetragen. Nach Umbauarbeiten zur WM wurde das Stadion im März 2026 neu eröffnet. Die Bauarbeiten im Herzen von Mexiko-Stadt führten zu Kritik: Anwohnerinnen und Anwohner sorgen sich Medienberichten zufolge unter anderem um Gentrifizierung und steigende Mieten im Wohnviertel am Aztekenstadion.

Dallas und Atlanta: Die Halbfinal-Stadien

Das „Dallas Stadion“ in Arlington soll bis zu 94.000 Plätze fassen und damit das größte Stadion der WM sein. Eigentlich ist der Spielort im US-Bundesstaat Texas die Heimat der Football-Mannschaft Dallas Cowboys. Bei der WM steigen neun Partien in Arlington – an keinem Ort finden mehr Spiele statt.

Im Normalbetrieb trägt die Arena den Namen „AT&T Stadium“. Für die WM legen die Stadien ihre Sponsorennamen aber wegen Vorgaben der FIFA ab. Im „Dallas Stadion“ findet unter anderem eines der beiden Halbfinals des Turniers statt. Die Arena kann mit ihrem verschließbaren Dach an die Wetterbedingungen vor Ort angepasst werden.

Das AT&T Stadium in Arlington trägt bei der Fußball-WM 2026 wegen der FIFA-Regularien den neutralen Namen „Dallas Stadium“. Die Heimstätte der Dallas Cowboys ist mit bis zu 94.000 Plätzen die größte Arena des Turniers. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Max Faulkner Das AT&T Stadium in Arlington trägt bei der Fußball-WM 2026 wegen der FIFA-Regularien den neutralen Namen „Dallas Stadium“. Die Heimstätte der Dallas Cowboys ist mit bis zu 94.000 Plätzen die größte Arena des Turniers.

Das zweite Halbfinale findet in Atlanta statt. In dem Stadion im US-Bundesstaat Georgia werden insgesamt fünf Gruppenspiele und drei K.o.-Partien der WM ausgetragen. Das „Mercedes-Benz-Stadium“ gilt als eine der modernsten Multifunktionsarenen der Welt. Rund 90 Meter über dem Spielfeld hängt ein moderner 360-Grad-Bildschirm, das Dach des Stadions kann eingezogen werden.

Die Arena in Atlanta ist im normalen Spielbetrieb die Heimat der Football-Mannschaft Atlanta Falcons. Im Jahr 2019 wurde hier der Superbowl ausgetragen, auch Konzerte und einige Spiele der Fußball-Klub-WM im vergangenen Sommer fanden in Atlanta statt.

Toronto: Das kleinste Stadion

Weniger als halb so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie in Dallas finden im Stadion am Spielort in Toronto Platz: Mit einer Kapazität von etwa 45.000 Sitzen ist das „BMO Field“ der kleinste Spielort der WM. Die Anzahl an Plätzen wurde für das Stadion am Lake Ontario für die WM um mehr als 17.000 Plätze aufgestockt.

Das BMO Field in Toronto ist mit rund 45.000 Plätzen der kleinste Spielort der Fußball-WM 2026. Für das Turnier wurde die Kapazität der Arena deutlich erweitert. picture alliance/Newscom/Image of Sport Das BMO Field in Toronto ist mit rund 45.000 Plätzen der kleinste Spielort der Fußball-WM 2026. Für das Turnier wurde die Kapazität der Arena deutlich erweitert.

Mit seiner erhöhten Platzanzahl ist der Spielort in Kanada somit größer als zehn Stadien der abgelaufenen Bundesliga-Saison. In Toronto finden insgesamt sechs WM-Spiele statt, unter anderem das Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste.

Zapopan: Das Vulkanstadion

Das Stadion im mexikanischen Spielort Zapopan ist ein architektonischer Hingucker: Das Stadion wird von einer etwa 20.000 Quadratmeter großen Rasenfläche umrundet und hört auf den Rufnamen „El volcán“ – übersetzt „der Vulkan“. Als eines von drei Stadien im Gastgeberland Mexiko ist das Vulkanstadion der einzige Spielort der WM, in dem kein K.o.-Spiel stattfinden wird.

Das Akron-Stadion in Zapopan bei Guadalajara gilt wegen seiner umlaufenden Grünflächen als „El volcán“ („Der Vulkan“). Bei der Fußball-WM 2026 finden hier ausschließlich Gruppenspiele statt. picture alliance/dpa/AP | Eduardo Verdugo Das Akron-Stadion in Zapopan bei Guadalajara gilt wegen seiner umlaufenden Grünflächen als „El volcán“ („Der Vulkan“). Bei der Fußball-WM 2026 finden hier ausschließlich Gruppenspiele statt.

Neben seiner Architektur ist das Stadion nordwestlich der Stadt Guadalajara für seine Nachhaltigkeit bekannt. Über das Spielfeld und das Dach wird Regenwasser in einem großen Wassertank gesammelt, das im Anschluss unter anderem für die Bewässerung des Platzes genutzt wird.

New York: Das Finalstadion

Hier wird nach mehr als fünf Wochen Spielzeit am 19. Juli der neue Weltmeister gekrönt. Das „MetLife Stadium“ in East Rutherford soll bei der WM eine Kapazität von etwa 82.500 Plätzen haben. Damit würde das Finalstadion etwa 1100 Plätze mehr als das größte deutsche Fußballstadion in Dortmund bieten. Im Normalbetrieb beheimatet das Stadion die beiden Football-Teams New York Giants und New York Jets.

Im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York steigt am 19. Juli 2026 das Finale der Fußball-WM. Die Arena fasst rund 82.500 Zuschauer und ist Heimat zweier NFL-Teams. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jonathan Moscrop Im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York steigt am 19. Juli 2026 das Finale der Fußball-WM. Die Arena fasst rund 82.500 Zuschauer und ist Heimat zweier NFL-Teams.

Das Stadion wurde im Jahr 2010 nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet – Medienberichten zufolge lagen die Baukosten bei knapp 1,6 Milliarden Dollar. Viele Fans erreichen das Stadion, das rund acht Kilometer außerhalb von New York liegt, mit dem Auto: Der Parkplatz vor dem „MetLife Stadium“ ist für rund 30.000 Autos ausgelegt.

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Die deutsche Nationalmannschaft spielt dort ihr drittes Gruppenspiel gegen Ecuador. Auch das Finale der ersten Ausgabe der Klub-WM zwischen dem FC Chelsea und Paris St. Germain wurde hier im Sommer 2025 ausgetragen.