Fußball-Held steigt gegen Langlauf-Star in den Boxring

In der einen Ecke stehen zwei Olympiasiege und 13 WM-Titel im Ski-Langlauf, in der anderen ein Champions-League-Triumph und zwei UEFA-Cup-Siege: Die norwegischen Sportgrößen Petter Northug und John Arne Riise stehen sich im Herbst im Boxring gegenüber. Der Showkampf zwischen Langlauf-Idol Northug (40) und Fußball-Held Riise (45) in Larvik ist für 17. Oktober angesetzt.

„Ich habe keine Erfahrung im Ring“, bekannte Northug in der Zeitung Verdens Gang, die das Event mit veranstaltet. Das hält den ewigen Sprücheklopfer aber nicht davon ab, den Mund ganz schön voll zu nehmen. Riise habe womöglich Vorteile in den ersten Runden, aber dann werde seine Ausdauer zum Tragen kommen und sich sein Gegner „anschnallen“ müssen, meinte er.

Petter Northug wagt sich erstmals in den Boxring. IMAGO/NTB Petter Northug wagt sich erstmals in den Boxring.

Riise, der seine beste Zeit beim FC Liverpool hatte und 110 Länderspiele für Norwegen bestritt, hielt dagegen, Northug könne zwar reden. Im Ring werde er seiner „Power und Kraft“ aber nichts entgegenzusetzen haben.

Zu den im Boxen üblichen Wortgefechten unter der Gürtellinie wollen sich die beiden Kontrahenten aber nicht hinreißen lassen. „Ich liebe Langlauf, Petter war mein Vorbild“, sagte Riise. Allerdings sei er es schon als Fußballer gewohnt gewesen, sich gegen Gegner im eigenen Team zu behaupten, die nach seinem Platz gierten, betonte er.

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Northug hielt dem entgegen, Riise habe es „nicht in den Beinen“ und sei Zeit seiner Karriere stets von seinen Teamkameraden „getragen“ worden. „Mal sehen, wie er alleine im Ring zurecht kommt.“ Dennoch versprach auch Northug seinem Gegenüber einen „fairen Kampf“. (sid/dj)