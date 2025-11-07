Für toten Trainer: Henry Maske steigt wieder in den Ring

Im September ist der erfolgreiche Boxtrainer Michael Timm gestorben. Sein ehemaliger Verein will ihn im Dezember mit einem besonderen Event und großen Namen würdigen.

Gut drei Monate nach dem Tod von Michael Timm wird sein früherer Verein Traktor Schwerin am 6. Dezember ein Benefizturnier zum Gedenken an den erfolgreichen Boxer und Boxtrainer ausrichten. Zugesagt haben unter anderem die früheren Weltmeister Henry Maske und Jürgen Brähmer.

Benefizturnier statt Trauerfeier

„Viele Menschen haben nach einer Trauerfeier gefragt. Wir haben uns für diese Form entschieden, um gemeinsam einen großartigen Boxer, Trainer und Freund zu würdigen“, sagte Brähmer. An dem Abend sollen Spenden eingenommen werden, die dem Box-Nachwuchs zugutekommen sollen.

Der ehemalige Europameister Timm war am 3. September im Alter von 62 Jahren gestorben. Als Trainer arbeitete er unter anderem für den Bundesstützpunkt in Schwerin, als deutscher Frauen-Bundestrainer und für den Profi-Boxstall Universum. Zu seinen Schützlingen gehörten neben Brähmer auch weitere Weltmeister wie Felix Sturm und Ruslan Tschagajew. (dpa/fwe)