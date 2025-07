„Für mich ist das verrückt“: Lipowitz reagiert auf Nachricht von Bundeskanzler Merz

Florian Lipowitz konnte sich nach seinem sensationellen Debüt bei der Tour de France kaum vor Glückwünschen retten – mit einer Nachricht hätte aber auch der neue deutsche Radstar nicht gerechnet. „Für mich ist das verrückt, dass der Bundeskanzler gratuliert”, sagte der 24-jährige Ulmer, der bei der Frankreich-Rundfahrt Gesamtdritter geworden war und die Nachwuchswertung gewonnen hatte, der Bild.

Es sei „schön zu sehen, dass der Radsport in Deutschland wieder gefördert” werde, sagte Lipowitz weiter, „und in ihn investiert wird und die Begeisterung vorhanden ist. Da kann ein Kanzler mit so einem Post was bewirken. Einfach supercool!”

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte Lipowitz kurz nach dem Ende der Schlussetappe am Sonntag in Paris bei X gratuliert. „Ein deutscher Sensationserfolg bei der Tour de France: Glückwunsch, Florian Lipowitz, zu einem grandiosen dritten Platz!“, hatte der CDU-Politiker geschrieben. (sid/hen)