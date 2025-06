„Für Menschen, die so aussehen wie ich“: Coco Gauff und ihre klare Botschaft an Trump

French-Open-Siegerin Coco Gauff hat nach ihrem Triumph in Paris eindringliche Worte in Richtung ihrer Heimat USA gerichtet.

„Offensichtlich geht ja gerade in unserem Land eine Menge vor. Ich bin sicher, ihr wisst Bescheid“, sagte die 21-Jährige nach dem Finalsieg gegen Aryna Sabalenka: „Deshalb bedeutet es mir viel, dass ich hier Menschen in Amerika repräsentieren kann, die so aussehen wie ich, die sich in dieser Zeit vielleicht nicht so unterstützt fühlen, dass ich ein Spiegelbild der Hoffnung und des Lichts für diese Menschen sein kann.“

Gauff setzt sich für „Black Lives Matter“-Bewegung ein

Gauff stammt aus einer Familie, die sich seit Generationen für die Gleichberechtigung und andere Belange Schwarzer in den USA eingesetzt hat. Ihre Großmutter Yvonne Lee Odom war die erste schwarze Schülerin in der Highschool ihres Heimatortes in Florida und musste dafür sehr kämpfen. Gauff selbst setzte sich für die „Black Lives Matter“-Bewegung ein.

Congratulations to @CocoGauff for an amazing championship at the French Open — the first American singles champion at @RolandGarros in a decade. You make us all proud. https://t.co/dk1W6e0J9X — Barack Obama (@BarackObama) June 7, 2025

Unter der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump werden im Rahmen des Kampfes gegen „Wokeness“ Programme und Initiativen zu Diversität und Inklusion gezielt zurückgefahren. Darunter leiden auch schwarze Bevölkerungsgruppen.

Ex-Präsident Obama gratuliert French-Open-Champ Gauff

Aus ihrer Heimat trudelten für Gauff sogleich warme Glückwünsche zum Coup von Paris ein. „Du hast uns alle stolz gemacht“, teilte Ex-Präsident Barack Obama bei X mit, seine Frau Michelle schrieb: „Deine Entschlossenheit, Stärke und Anmut während der French Open haben uns alle inspiriert – und uns gezeigt, was möglich ist. Ich bin stolz auf dich!“ (sid/vb)