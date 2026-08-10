Bei Instagram veröffentlichten George Russell und Carmen Montero Mundt Bilder, die Unternehmerin hält einen Diamantring in die Kamera.

George Russell mit Carmen Montero Mundt bei der Weltpremiere des Kinofilms No Time to Die / James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben in der Royal Albert Hall. London, 28.09.2021 *** George Russell with Carmen Montero Mundt at the world premiere of the feature film No Time to Die James Bond 007 No Time to Die at the Royal Albert Hall London, 28 09 2021 Foto:xS.xVasx/xFuturexImage IMAGO/Future Image

Sportlich steht George Russell in dieser Formel-1-Saison im Schatten seines Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli - privat dagegen hat er allen Grund zur Freude. Der Brite (28) und seine Partnerin Carmen Montero Mundt (28) haben sich verlobt.

Bei Instagram veröffentlichten die beiden vier Bilder dazu, die Unternehmerin hält einen Diamantring in die Kamera. Im Hintergrund ist ein romantisches Ambiente mit Kerzen und Blumen am Meer zu sehen. „Für immer“, schrieb Mundt in einem Beitrag außerdem.

George Russell verlobt sich mit Carmen Montero Mundt

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„Glückwünsche, George und Carmen, zu eurer Verlobung“, schrieb der Mercedes-Rennstall. Auch andere Stars und Sportler - wie der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner und die Skirennfahrerin Lindsey Vonn - gratulierten dem Paar oder kommentierten den Beitrag mit einem Herzchen.

Russell im Mercedes hinter Antonelli und Hamilton

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In der Formel 1 ist derzeit Sommerpause. Russell hatte zuletzt im Juli mit einem Ausfall und einem siebten Platz zwei enttäuschende Rennen erlebt. In der Gesamtwertung rangiert er hinter seinem führenden Mercedes-Kollegen Antonelli und Lewis Hamilton im Ferrari auf dem dritten Platz. Am Wochenende vom 21. bis 23. August geht es mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort weiter.