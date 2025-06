Kürzlich flogen die Kamwokya Mambas von Hamburg zurück nach Kampala. Nach dreieinhalb Wochen in Deutschland mit Werbung in eigener Sache – für Basketball, für eine bessere Zukunft. Vor etwas mehr als drei Jahren startete das einzigartige Projekt, mit dem Mädchen aus der Hauptstadt Ugandas durch Basketball der Weg in eine bessere Zukunft geebnet werden soll. In der MOPO erzählen die Mambas ihre bewegende Geschichte.