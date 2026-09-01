Nach dem Aus bei der letzten Kaderreduzierung dürfen sich fünf deutsche Footballprofis weiter Hoffnungen auf Einsätze in der US-Profiliga NFL machen. Lorenz Metz, Paul Rubelt, Julius Welschof, Kilian Zierer sowie Niklas Henning wurden in Practice Squads aufgenommen und haben damit die Chance, es über diesen Weg vor Spieltagen ins Aufgebot zu schaffen.

Metz gehört zur „Trainingsgruppe“ der New England Patriots, Paul Rubelt ist an die Tampa Bay Buccaneers gebunden. Henning, wie Metz und Rubelt Offensive Tackle, darf sein Glück bei den Las Vegas Raiders versuchen. Linebacker Welschof kann sich bei den Pittsburgh Steelers für einen Kaderplatz empfehlen, Offensive Lineman Zierer bei den Jacksonville Jaguars.

Drei Deutsche sind fest für die Saison eingeplant

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Neben Star-Receiver Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) und Offensive Tackle Brandon Coleman (Washington Commanders) hatte es nur Marlin Klein (Houston Texans) in einen der vorläufigen 53-köpfigen NFL-Kader geschafft. Der Tight End war in diesem Jahr an 59. Stelle im Draft ausgewählt worden.

Die neue Saison der National Football League beginnt am 9. September mit dem Wiedersehen zwischen Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks und Finalgegner New England. (sid)