Die Weltmeisterin im Weitsprung, Tara Davis-Woodhall, leidet unter den Folgen ihres Unfalls. Ihr nächster Start ist in Gefahr.

Die Weltmeisterin Tara Davis-Woodhall führt derzeit die Jahresweltbestenliste im Weitsprung an. IMAGO / ZUMA Press Wire

Die US-amerikanische Top-Weitspringerin Tara Davis-Woodhall leidet nach einem Autounfall unter einer schweren Gehirnerschütterung und droht für die Ultimate Championships in Budapest auszufallen.

„Ich bin mir momentan nicht sicher, wie es mir mental geht“, sagte die Paris-Olympiasiegerin und Weltmeisterin, die von einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto bei jeweils Tempo 30 berichtete.

Das kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, gerade jetzt, wo ich in Topform bin. Tara Davis-Woodhall

Nach dem Unfall, dessen Datum die 27-Jährige nicht nannte, habe sie nicht trainieren können. Deshalb sei sie sich unsicher, ob sie beim neuen Saisonfinale in Ungarn vom 11. bis 13. September antreten könne.

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Davis-Woodhall ist in Topform

„Das kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, gerade jetzt, wo ich in Topform bin. Ich bin schneller und stärker als je zuvor“, sagte Davis-Woodhall, die mit 7,20 m die Jahresweltbestenliste anführt.

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Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die bei den Sommerspielen 2024 und bei der WM 2025 Silber hinter Davis-Woodhall geholt hatte, musste die Saison bereits verletzungsbedingt beenden. (sid/mkw)