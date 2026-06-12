A wie Alexander, Z wie Zverev: Wen der Hamburger liebt, welchen Luxus er sich gönnt, was er verdient hat und wie die Oma zum Joker wurde.

Alexander Zverev mit dem Coupe des Mousquetaires, der French-Open-Trophäe Witters

Das „Happy End“ ist geschafft. Im 41. Anlauf konnte der Hamburger Alexander Zverev (29) bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Die MOPO stellt den ersten männlichen Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker (1996) von A bis Z vor.

Alexander Zverev senior: Der gebürtige Russe ist Vater und Trainer in einer Person. Er spielte selbst professionell Tennis, jedoch längst nicht so erfolgreich wie sein Sohn.

Buba: Erst seit wenigen Tagen ist Dackel Buba Teil der Zverev-Familie. Neben Buba gehört auch Dackel Mishka fest zu Zverevs engstem Kreis.

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Court Philippe-Chatrier: Am 7. Juni erlöste sich Zverev auf dem Center Court bei den French Open und gewann seinen ersten Grand Slam. „Dieser Platz ist auf so vielen Ebenen besonders für mich“, sagte er anschließend.

Zverev leidet seit der Kindheit an Diabetes

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Diabetes: Mit vier Jahren wurde Zverev mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert. Erst 2022 machte er seine Erkrankung öffentlich und gab zugleich die Gründung der Alexander Zverev Foundation bekannt, die Projekte für Kinder mit Typ-1-Diabetes unterstützen soll.

Extravaganz: Auf dem Platz trägt Zverev drei Goldketten um den Hals, die für seine Familie stehen. Nach seinem French-Open-Erfolg sorgte er für Aufsehen, als er eine Luxus-Uhr seines Sponsors zugesteckt bekam, die er für die Fotos anziehen sollte.

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Florida: In seiner Jugend verbrachte Zverev im Winter viel Zeit in Florida in der Saddlebrook Academy.

Golf: Neben dem Tennis spielt Zverev leidenschaftlich gern Golf, um vom Wettkampfstress runterzukommen.

Hamburg: Zverev ist gebürtiger Hamburger, feierte 2014 unter anderem seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour beim Turnier am Rothenbaum und trug sich nach seinem Olympiasieg ins Goldene Buch der Stadt ein.

Irina Zvereva: Zverevs Mutter stammt gebürtig aus Russland und war ebenfalls Tennis-Profi. Sie trainierte ihn im Kindesalter und ist nach Zverevs Angaben für seine starke Rückhand verantwortlich.

Oma Natalia, Mama Irina, Bruder Mischa und Vater Alexander jubelten in der ersten Reihe mit, als Alexander Zverev die French Open in Paris gewann. picture alliance / Christophe Ena

Joker: Zverevs Oma Natalia Fateeva stieß nach dem Tod ihres Mannes erst in diesem Jahr zu ihrem Enkelkind in die Tenniswelt. Kaum war die Mutter von Mama Irina da, feierte Zverev seinen Triumph.

Marcelo Melo ist der beste Freund von Zverev

Kumpel: Der Brasilianer Marcelo Melo ist Zverevs bester Freund. Die ehemalige Nummer eins im Doppel gewann zusammen mit Zverev einen Doppel-Titel.

Lieblings-Reiseziel: Nach einer anstrengenden Saison verbringt Zverev seinen Urlaub am liebsten auf den Malediven.

Die Malediven sind das liebste Reiseziel von Alexander Zverev und Sophia Thomalla. Instagram/Sophia Thomalla

Mischa: Alexanders Bruder Mischa Zverev (38) war ebenfalls Tennis-Profi. Der Bestwert des Linkshänders war Platz 25 in der Weltrangliste. Gemeinsam gewannen die Geschwister zwei Doppel-Titel. Inzwischen ist er auch sein Manager.

NBA: Zverev interessiert sich für Basketball und ist in der amerikanischen Basketballliga Fan der Miami Heat.





Olympiasieg war sein bisher größter Erfolg

Olympiasieger: 2021 gewann Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille. Er ist mit Steffi Graf die einzige deutsche Person, der das gelang. Immer wieder bezeichnete er diesen Erfolg als seinen größten und bedeutendsten.

Partnerin: Seit 2021 ist Zverev mit der 36-jährigen deutschen Moderatorin Sophia Thomalla liiert. Sie setzte sich nach seinem Triumph in Köln in die Bahn, um zu ihm zu fahren.

Alexander Zverev mit Sophia Thomalla und Dackel Mishka Instagram/Sophia Thomalla

Quoten-Boom: 2,8 Millionen Zuschauer schalteten bei Zverevs French-Open-Finale bei Eurosport gleichzeitig ein. Der Sender feierte den höchsten Tagesmarktanteil seiner Geschichte (6,9 Prozent).

Russisch: Da beide Eltern von Zverev aus Russland stammen, spricht er neben Deutsch und Englisch auch Russisch. In Matches kommuniziert und flucht er regelmäßig auf Russisch.

Sascha ist Zverevs russischer Spitzname

Sascha: Häufig wird Zverev nur Sascha genannt. Es ist die russische Kurzform seines Vornamens Alexander.

Tochter: Mit seiner Ex-Freundin Brenda Patea hat Zverev eine fünfjährige Tochter, Mayla.

Uhlenhorster HC: In Uhlenhorst begann Zverev seine Vereinskarriere und wurde dort von seinen Eltern trainiert. Zverev besuchte seinen Heimatverein beispielsweise nach dem Olympiasieg.

Vorwürfe: 2020 warf Zverevs damalige Ex-Freundin Olga Sharypova ihm häusliche Gewalt vor. Er stritt das ab, ein Verfahren der ATP wurde aufgrund mangelnder Beweise eingestellt. 2023 beschuldigte ihn auch Brenda Patea, die Mutter seiner Tochter, der Körperverletzung. Der folgende Prozess wurde 2024 gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.

Weltmeister: 2018 und 2021 konnte Zverev die ATP Tour Finals gewinnen und ist damit zweifacher Tennis-Weltmeister.

XXL-Preisgeld: In seiner Karriere gewann Zverev bereits 57 Millionen Euro an Preisgeldern. Damit steht er in der Geschichte nun hinter Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer auf Platz vier. Der French-Open-Sieg brachte ihm 2,8 Millionen Euro ein.

Youngster: Mit 16 Jahren triumphierte Zverev bei den Australian Open der Junioren. Seinen ersten Challenger-Titel gewann er in Braunschweig mit 17 Jahren.

Zuhause: Der gebürtige Hamburger lebt in Monaco. Aufgrund des vollen Terminkalenders verbringt er die meiste Zeit ohnehin auswärts.