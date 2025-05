Freude für Hamburgs Tennis-Fans: Zverev kommt doch an den Rothenbaum!

Eine erfreuliche Nachricht für Hamburgs Tennis-Fans: Deutschlands bester Tennis-Spieler Alexander Zverev kommt zum Turnier am Rothenbaum! Das teilte Veranstalter einen Tag vor Turnierstart der Bitpanda Hamburg Open am Samstag mit.

Zverev, der noch am Donnerstag beim Masters in Rom gespielt hatte und im Viertelfinale mit 6:7 (1:7), 4:6 gegen den Italiener Lorenzo Musetti ausgeschieden war, erhalte eine sogenannte A+ Wildcard, hieß es in einer Pressemitteilung am Freitag.

Alexander Zverev schlägt am Hamburger Rothenbaum auf

Diese ermögliche ihm den kurzfristigen Eintritt. Damit tritt Zverev nach einiger Ungewissheit nun doch bei seinem Heimatturnier an, das er 2023 gewonnen hatte. Dass es so kommen würde, war zwischenzeitlich unsicher – der 28-Jährige hatte sich über die Terminierung unmittelbar vor den French Open beschwert.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Klimawandel: Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns „Wetter wie in Mailand“

Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns Nicht nur im Fußball: Firmen, Kultur, Sport – hier ist Hamburg 1. Liga

Parkplätze: „Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“

„Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“ Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Schale für die HSV-Party am Rathaus & St. Paulis Zukunfts-Plan

für die am Rathaus & 20 Seiten Plan7: Lotto King Karl im Stadtpark, hoch spannender Spion-Thriller im Kino & Kultur-Tipps für jeden Tag

„Wir wollen nicht sagen, dass es nicht passieren wird. Sicher gibt es Hoffnung“, hatte Turnierdirektor Enric Molina Mur vor gut einem Monat mit Blick auf die mögliche Teilnahme des Hamburgers gesagt, die nun feststeht. „Dass Sascha in diesem Jahr bei den Bitpanda Hamburg Open spielt, ist eine fantastische Nachricht“, schwärmte Molina Mur nun.

Zverev sagte, er freue sich sehr, wieder nach Hamburg zu kommen. „Jeder weiß, wie viel dieser Ort für mich bedeutet – Hamburg ist meine Geburtsstadt, hier habe ich mit dem Tennisspielen angefangen und hier habe ich auch die Wildcard für mein erstes ATP-Turnier erhalten.“ Besonders freue er sich auf die Fans am Rothenbaum, die ihn „immer auf ganz besondere Weise unterstützen“. Auch Molina Mur zeigte sich überzeugt, „dass die Fans ihm einen wirklich bemerkenswerten Empfang bereiten werden“.

Neben dem Auftritt in seiner Heimat geht es für den zuletzt in seiner Form stark schwanden Zverev um Spielpraxis vor den Frech Open (ab 25. Mai), wo er auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hofft.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Plan für die Bundesliga: Neun Profis gehen sicher – diese zehn wackeln

Nicht in Hamburg teilnehmen werden dagegen laut der Mitteilung Stefanos Tsitsipas und Holger Rune wegen Verletzung und Krankheit sowie Jannik Sinner, Tommy Paul und Zverev-Bezwinger Musetti, die noch in Rom spielen. Das Hauptfeld startet am Sonntag in das Turnier, Alexander Zverev steigt am Montag ein. (max)