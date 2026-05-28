French Open: Zverev auf Kurs, Tränen bei Lys und Zoff um Korpatsch

Kraftvoll, spielfreudig, dominant: Alexander Zverev hat im Eiltempo die dritte Runde der French Open erreicht. Der Weltranglistendritte, der in Paris den ersten Majortitel seiner Karriere gewinnen will, setzte sich am Mittwochabend gegen den Tschechen Tomas Machac durch. Der 29 Jahre alte Hamburger erreichte damit zum zehnten Mal in seiner Karriere die dritte Runde von Roland Garros und jubelte über seinen 550. Sieg auf Tourlevel.

Zverev ließ in der Partie auf dem Court Philippe-Chatrier von Beginn an keinen Zweifel am Sieger und ist voll auf Kurs. In den vergangenen fünf Ausgaben erreichte er in der französischen Hauptstadt viermal mindestens das Halbfinale. Im Jahr 2024 unterlag er im Endspiel Carlos Alcaraz. Der Spanier fehlt in diesem Jahr wegen einer Handgelenksverletzung. Deswegen rechnet sich Zverev, der nun auf den Franzosen Quentin Halys trifft, trotz der jüngsten Dominanz des Südtirolers Jannik Sinner eine echte Chance auf den Coup aus.

Eva Lys bei French Open erneut von ihrem Körper gestoppt

Knapp anderthalb Stunden vor Zverevs Matchball hatte Eva Lys in den Katakomben des Hauptplatzes bittere Tränen der Enttäuschung geweint. „Vor allem mit so einem schwierigen Start ins neue Jahr ist es halt scheiße“, sagte die deutsche Hoffnungsträgerin nach ihrem 3:6, 0:6-Zweitrundenaus bei den French Open gegen die Rumänin Sorana Cirstea.

Einmal mehr hatte Lys Körper gestreikt und den Traum von einem nächsten starken Lauf bei einem Grand-Slam-Turnier zunichte gemacht. „Ich habe durch mein Rheuma immer wieder Rückenprobleme, die ich die letzten Wochen mitgeschleppt habe“, sagte die 24-Jährige: „Es gibt einfach Tage, an denen es nicht geht.“

Korpatsch sorgt mit Sieg und Streit für Aufsehen

Während Lys die Enttäuschung in einer schwierigen Saison verarbeiten muss, freute sich Tamara Korpatsch diebisch. Strittige Szenen, heiße Diskussionen und kein Handshake – es war hoch her gegangen auf Platz 7. Die 31-Jährige durfte bei den French Open den größten Erfolg ihrer Karriere bejubelte, aber musste auch viele Fragen zu den ungewöhnlichen Szenen beantworten.

„Eigentlich habe ich mich mit ihr total gut verstanden, wir waren keine Feinde oder sowas. Was jetzt passiert ist, keine Ahnung“, sagte die 31-Jährige nach ihrem Match bei Eurosport. Sie hatte sich verdient mit 6:2, 2:6, 6:3 gegen die Weltranglisten-34. Wang Xinyu aus China durchgesetzt – in einem Match, das durchaus für Aufsehen sorgte. Ende des ersten Satzes verlor Wang ein Stück weit die Nerven und kontrollierte einen Abdruck auf der Spielhälfte der Deutschen. Das ist nicht erlaubt und brachte ihr prompt eine Verwarnung ein.

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Laut TV-Sender Eurosport zeigte das Hawk-Eye-System, dass der von ihr geschlagene Ball im Aus war. Letztlich war es viel Aufregung um einen einzelnen Punkt also, der nicht über das Weiterkommen der Deutschen entschied. (sid/sil)