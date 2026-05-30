French Open: „Sexistische Äußerung“ von Tennis-Star über Schiedsrichterin

Die abfällige Aussage von Tennisprofi Adolfo Daniel Vallejo über Schiedsrichterin Ana Carvalho wird für den Paraguayer Folgen haben. Die French Open würden „jegliche sexistische Äußerung“ aufs Schärfste verurteilen, schrieben die Organisatoren.

Der 22-Jährige hatte nach seiner dramatischen Fünf-Satz-Niederlage gegen den Franzosen Moïse Kouamé (17) zum Tennis-Magazin „Clay“ gesagt: „Ein solches Match muss von einem Mann geleitet werden, für eine Frau ist das sehr schwierig.“

„Inakzeptabel“: French Open reagieren auf Vallejo

In dem knapp fünfstündigen Match auf dem Court Suzanne Lenglen war die Stimmung aufgeheizt. Viele Franzosen auf den Rängen hatten mächtig Stimmung für ihren Jungstar Kouamé gemacht. Bei diesen Bedingungen brauche man „viel Kraft, um gegen die Zuschauer anzukommen“, sagte Vallejo.

Diese Aussagen seien „inakzeptabel“ und würden von den Organisatoren und vom französischen Tennisverband verurteilt, heißt es in der Mitteilung. „Die Kompetenz eines Schiedsrichters hängt nicht von seinem Geschlecht ab, sondern von seiner Professionalität und seiner Fähigkeit, Spiele auf höchstem Niveau zu leiten.“

Vallejo entschuldigt sich nach sexistischen Äußerungen bei French Open

Vallejo hat derweil um Entschuldigung gebeten. „Ich habe Respekt vor den Schiedsrichtern und der Arbeit, die sie leisten“, schrieb der 22-Jährige in den Sozialen Medien: „Nach einem fünfstündigen Kampf war ich sehr aufgebracht und voller Emotionen. Ich entschuldige mich“

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Der Profi erklärte zudem, dass seine Äußerungen falsch interpretiert worden seien. „Ich möchte auch klarstellen, dass ich ihr die Schuld an der Niederlage nicht gegeben habe. Sie hat während des gesamten Spiels gute Arbeit geleistet“, schrieb der Weltranglisten-71: „Ich werde daraus lernen und mich bessern.“ (dpa/sil)