French-Open-Sensation: 17-Jähriger überrascht die Tennis-Welt

Das französische Tennis hat einen neuen Hoffnungsträger: Der 17 Jahre alte Moise Kouamé ist mit einer beeindruckenden Leistung in sein Debüt-Turnier bei den French Open in Paris gestartet. 7:6 (7:4), 6:2, 6:1 hieß es nach einer blitzsauberen Erstrundenpartie gegen den 20 Jahre älteren einstigen Grand–Slam-Sieger Marin Cilic aus Kroatien.

Kouamé hatte schon vor Turnierbeginn die französischen Hoffnungen geweckt. Obwohl er schon lange als großes Talent gehandelt wurde, lag er zu Beginn des Jahres noch auf Platz 833 der Weltrangliste. Seitdem hat er drei Titel auf der ITF-Tour gewonnen

Kouamé auf den Spuren von Rafael Nadal

Außerdem schlug er beim Masters in Miami den Amerikaner Zachary Svajda (damals Weltranglisten-96.) in drei Sätzen. Er wurde damit zum jüngsten Spieler seit Rafael Nadal im Jahr 2003, der bei einem 1000er-Turnier ein Match gewann.

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„Es ist ein Privileg für mich, in so jungen Jahren hier zu sein“, hatte Kouamé, der 2025 in der ersten Runde der Qualifikation von Roland Garros ausgeschieden war, diesmal aber eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, vor dem Turnier gesagt. Dort könnte es nun gegen den britischen Weltranglisten-24. Cameron Norrie gehen. Seit Yannick Noah 1983 hat kein Franzose mehr beim Heim-Grand-Slam gewonnen. (dpa/sil)