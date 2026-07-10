Alexander Zverev hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Finale in Wimbledon erreicht. Nach Boris Becker 1995 greift damit erstmals wieder ein deutscher Mann nach der begehrtesten Trophäe im Tennis. Und Tennis-Fans können kostenlos zuschauen.

Wenn Alexander Zverev am Sonntag als erster deutscher Mann seit Boris Becker 1995 im Finale von Wimbledon aufschlägt, kann in der Heimat jeder mitfiebern. Der übertragende Sender Prime Video wird das Endspiel gegen Jannik Sinner oder Novak Djokovic in Deutschland und Österreich kostenlos zeigen. Die einzige Voraussetzung ist ein (kostenloses) Amazon-Konto zur Anmeldung bei Prime Video. Die Übertragung beginnt um 16 Uhr, der erste Aufschlag auf dem Centre Court ist für 17 Uhr angesetzt.

Zverev hatte sich im Halbfinale zuvor mit einem 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 klar gegen Lokalmatador Arthur Fery durchgesetzt. Nun kann sich der Hamburger zum ersten männlichen Sieger beim Rasenklassiker seit Michael Stich 1991 krönen, geschlechterübergreifend wäre es der erste Erfolg seit Angelique Kerber 2018.

Für Zverev, der erst vor wenigen Wochen bei den French Open in Roland Garros den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewann, ist der Einzug ins Finale bereits sein bislang größter Erfolg in Wimbledon. Bislang war er nie über das Achtelfinale hinausgekommen (2017, 2021 und 2024). Im vergangenen Jahr schied er bereits in der ersten Runde aus. (sid/mp)