Formel-1-Autos 2020: McLaren schickt Orangenkiste ins Rennen

Die Formel-1-Fans fiebern der neuen Saison entgegen. Am 25. März geht in Melbourne die Jagd los auf den Titel von Sechsfach-Weltmeister Lewis Hamilton (35). Doch schon jetzt heulen die ersten neuen Motoren auf und täglich wird ein neues Auto enthüllt. Die ersten Testfahrten starten ja bereits am 19. Februar in Barcelona.

Wir zeigen die frischen Fotos von den Präsentationen von Ferrari, Mercedes und Co. Und wir erklären auch, welche neue Technik unter dem Kohlefaser-Kleid steckt.

McLaren

Das britische Traditionsteam lüftete um 14.43 Uhr den Schleier und präsentierte seinen neuen MCL35-Boliden, mit dem Carlos Sainz jr. (25) und Lando Norris (20) ab dem 15. März in Melbourne auf Punktejagd gehen werden. Der vierte Bolide der Nach-Ron-Dennis-Ära ist wieder eine Orangenkiste (McLaren-Urfarbe Papaya), diesmal mit mehr Hellblau an Frontflügel, Seitenkästen und Motorhutze.

Darunter steckt letztmals ein Renault-V6-Turbo, in der Saison 2021 kehrt McLaren zum langjährigen Motorpartner Mercedes (1995-2014) zurück.

Technikchef Andreas Seidl als Erfolgsgarant

Dass der Rennstall trotz der anfälligen Renault-Triebwerke das Werksteam auf WM-Rang fünf verdrängen konnte, ist vor allem ein Verdienst des deutschen Technikchefs Andreas Seidl (44). Der Passauer brachte McLaren wie schon zuvor bei den Le-Mans-Siegen mit Porsche in die Erfolgsspur.

Von Porsche zu McLaren: Technik-Guru Andreas Seidl dpa Foto:

Die Erwartungen an den MCL35 sind hoch, ist er doch der erste Woking-Renner, dessen Entwicklung ganz von Technikchef James Key (46) geleitet wurde. Den genialen Konstrukteur lotste Seidl im März 2019 von der Scuderia Toro Rosso nach Woking.

Renault

Schwarz sehen musste man zunächst beim Renault-Werksteam. Das lag allerdings nicht am Rauswurf von Pilot Nico Hülkenberg (32) und Technikchef Nick Chester, sondern an der schwarzen Tarnlackierung des neuen Boliden RS20. Den bekamen die neuen Konstrukteure Pat Fry und Dirk de Beer, beide früher bei Ferrari, nicht rechtzeitig zur Präsentation fertig.

Das Formel-1-Phantom: Renault veröffentlichte vom neuen RS20 bisher nur ein schwarzes Cockpit-Foto. dpa Foto:

Teamchef gibt WM-Platz vier als Ziel aus

Dennoch gab der unter Druck stehende Teamchef Cyril Abiteboul (42) die Rückkehr auf Platz vier in der Team-Wertung als Ziel aus. Im Vorjahr war das ambitionierte Werksteam, das bei seinem Königsklassen-Comeback vor vier Jahren den WM-Titel 2020 ins Auge gefasst hatte, nur die fünfte Kraft.

Dabei blieben Hülkenberg und der von Red Bull gewechselte Australier Daniel Ricciardo (30) ohne Podestplatz. Hülkenberg wird nun durch den ehemaligen Force-India-Piloten Esteban Ocon (23) ersetzt.

Alain Prost lobt Esteban Ocon

Der Franzose bekommt schon mal Vorschusslorbeeren von Landsmann und Vierfach-Weltmeister Alain Prost: „Ich bin sehr glücklich, dass Esteban zu uns an Bord kommt. Er musste eine unfreiwillige Auszeit nehmen, die sicherlich eine Erfahrung für ihn war. Das hat ihn sicher etwas reifen lassen.“

Der neue Renault-Fahrer Esteban Ocon (l.) hat Spaß mit Daniel Ricciardo. AP Foto:

Red Bull

Die Roten Bullen bleiben ihrer Tradition treu. Sie nennen den Nachfolger des RB15 einfach RB16, das 16. Formel-1-Auto des Dosen-Teams. Und sie lackieren den neuen Mercedes-Herausforderer auch wieder in den Farben Dunkelblau, Gelb und Rot.

Abschiedssaison mit Aston Martin

Letztmals mit dem Schriftzug „Aston Martin“, läuft das Sponsoring der britischen Nobelmarke doch am Saisonende aus. Nach der Übernahme durch den kanadischen Mode-Milliardär Lawrence Stroll (61) wird dessen Racing-Point-Team ab 2021 als Aston Martin an den Start gehen.

Max Verstappen absolvierte die Jungernfahrt im neuen Red-Bull-Honda RB 16 auf dem Silverstone-Circuit. Getty Images Foto:

Red Bull hofft auf PS-Spritze von Honda

Fahrgestell und Aerodynamik der neuesten Kreation von Designguru Adrian Newey (61) sind auch wieder auf maximalen Abtrieb getrimmt. Auffälligste Neuerung ist die neue Fahrzeugnase, die in zwei Luftkanäle unterteilt ist und mit zwei Streben in einem sogenannten „Manta-Wing“ endet.

Vom neuen Honda-Hybridmotor verspricht sich Teamchef Christian Horner (46) den entscheidenden Schub, um mit Mercedes und Ferrari um den Titel kämpfen zu können.

Dann in erster Linie mit Heißdüse Max Verstappen (22). Der „fliegende Holländer“ präsentierte auch ein neues, aggressiveres Helm-Design mit goldenem Löwen.

Max Verstappen mit Kampfansage an Lewis Hamilton

Der WM-Dritte der Vorsaison schickte bereits eine Kampfansage an die Silberpfeile: „Wir wollen vor allem Mercedes vor eine Herausforderung stellen. Und ich denke auch, dass wir das tun können.“

Und Verstappen griff Weltmeister Lewis Hamilton (35) direkt an: „Lewis ist sehr gut, er ist ganz bestimmt einer der Besten, aber er ist nicht Gott. Vielleicht ist Gott mit ihm, aber er ist nicht Gott.“

Verstappen will jüngster Weltmeister aller Zeiten werden

Das will „Mad Max“ in der am 25. März in Melbourne startenden Saison beweisen und am Saisonende jüngster Weltmeister aller Zeiten sein. Diesen Titel trägt noch Sebastian Vettel (32). Der war bei seinem ersten WM-Titel 2010 – ebenfalls mit Red Bull – 23 Jahre alt.

Ferrari

Die Scuderia wählte für die Präsentation seines neuen Formel-1-Autos die ganz große Bühne. Im Theater Romolo Valli in Reggio Emilia wurde um 18.55 Uhr der neue Dienstwagen von Sebastian Vettel (32) und Charles Leclerc (22) enthüllt. Die Stadt in der Region Emilia-Romagna war vor 223 Jahren Geburtsort der italienischen Nationalflagge.

Der neue Ferrari heißt SF1000

Und auch beim Namen der neuen Roten Göttin wählten CEO Louis Camilleri (65) und Teamchef Mattia Binotto (50) einen pathetischen: SF1000 heißt der 71. Formel-1-Bolide aus Maranello – im Hinblick auf den 1000. Grand-Prix-Einsatz, der am 14. Juni in Montréal ansteht.

Die 1000 soll dem neuen Auto mehr Glück bringen als die 90 ihres Vorgängers SF90, die an die Gründung der Scuderia Ferrari im Jahr 1929 durch Enzo Ferrari (†90) erinnerte.

Sebastian Vettel: „Er sieht einfach klasse aus“

„Es steckt sehr viel Arbeit in diesem Auto. Das werde ich spüren, wenn ich es fahre. Es wurden kluge Lösungen gefunden. Wir müssen noch eine Woche warten, bis wir einsteigen dürfen. Aber es sieht einfach klasse aus“, sagte Vettel über den seinem Vorgänger SF90 sehr ähnlichen Wagen.

Charles Leclerc und Sebastian Vettel enthüllten ihren neuen Ferrari SF1000 in Reggio Emilia. AFP Foto:

Doch der legendäre Enzo Ferrari würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, wie dilettantisch seine Nachfolger seit Jahren die WM vermasseln.

Ferrari als Clown-Mobil verspottet

Das inspirierte Spötter in den sozialen Netzwerken bereits zu Fotomontagen, die den neuen Ferrari als Clown-Mobil zeigen.

Seit dem Glücks-Titel von Kimi Räikkönen (40) 2007 bzw. der Konstrukteurs-WM 2008 wartet die stolze Scuderia auf die Titel 16 (Fahrer) und 17 (Team). In der vergangenen Saison fehlten satte 235 Punkte auf Serien-Weltmeister Mercedes.

Sebastian Vettel vergeigte es dreimal selbst

Trotz Rekordbudgets von bis zu 570 Millionen Euro mussten die Tifosi am Saisonende leiden. Nach zwei von Fernando Alonso (38) hauchdünn an Red Bull (Vettel) verlorene Titel (2010, 2012) vergeigte es Vettel seit seinem Wechsel 2015 dreimal selbst.

2017 und 2018 saß er in einem siegfähigen Auto und vermasselte es ab der Saison-Halbzeit mit Fahrfehlern. Im Vorjahr kam er mit dem auf Topspeed getrimmten SF90 nicht zurecht und verlor auch noch seinen Nummer-1-Status an Ferrari-Novize Leclerc.

So sieht der neue Ferrari SF1000 von vorne aus. AFP Foto:

In Italien gilt Vettel als gescheitert, eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags als unwahrscheinlich. Da kann Teamchef Binotto noch so oft beteuern: „Sebastian ist zentral für unser Projekt.“ Die Tifosi fordern von ihm, schon ab dem WM-Start in Melbourne (25. März) auf Leclerc zu setzen.

Ferrari-Teamchef stellt klar: Keine Stallorder mehr

Für Binotto sind aber vorerst beide Fahrer gleichauf: „Es wird 2020 keine Stallorder geben, die Fahrer dürfen frei nach dem Titel jagen, vorerst. Aber ihnen muss klar sein, dass keiner über dem Team steht. Eine Kollision wie in Brasilien ist nicht akzeptabel, sonst ziehen wir die Zügel wieder an. Wenn sich im Laufe der WM herausstellt, dass der eine Fahrer klar vorne liegt, dann schätzen wir die Situation neu ein.“

Das Slapstick-Duo der Formel 1: die Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc Getty Foto:

Doch noch gibt Vettel seinen Traum nicht auf, im sechsten Anlauf seinen ersten Ferrari-Titel zu holen und es seinem Idol Michael Schumacher (51) gleich zu tun: „Ich weiß, dass ich mich steigern muss und steigern kann.“

Neue Ferrari-Göttin bietet mehr Anpressdruck

Dafür brauche er aber auch ein Auto, mit dem er mehr spielen könne als mit dem leichten Heck des SF90. Das Fahrgestell der neuen Roten Göttin soll ihm deutlich mehr Anpressdruck in den Kurven bieten.

Ferrari Team-Chef Mattia Binotto (50). picture alliance/dpa Foto:

Binotto erklärt: „Unser neues Auto zielt auf deutlich mehr Abtrieb hin, und mit mehr Abtrieb kommt auch mehr Luftwiderstand. Wir erwarten, dass wir auf den Geraden nicht mehr so überlegen sein werden. Die letzten Rennen dieser Saison haben uns gezeigt, dass mehr Abtrieb der bessere Weg ist. Auch weil die Reifen gleich bleiben.“

Not-Programm mit noch mehr Millionen

Doch die ersten Windkanal-Daten waren enttäuschend. Seitdem läuft in Maranello ein Not-Programm mit einem signifikant erhöhten Millionen-Budget und mehr Mitarbeitern. Ob der SF1000 endlich Vettels Weltmeister-Auto ist, wird sich bei den ersten Testfahrten vom 19. bis 21. Februar in Barcelona zeigen.

Mercedes

Die Serien-Weltmeister präsentierten am Montag ihre neue Lackierung für die 2020er-Saison.

Ein Detail sticht sofort ins Auge: Die rote Lackierung an den Frontflügel-Endplatten und der Airbox. Wollen die Silberpfeile damit den 2019 verstorbenen Aufsichtsrat Niki Lauda (†70) ehren oder ihrem Konkurrenten Ferrari optisch die Show stehlen?

Grund für das Rot ist die Grundfarbe des neuen Sponsors Ineos – ein britisches Chemie-Unternehmen, das auch ein Profi-Radteam sponsert. Der neue Silberpfeil wird am Freitag vorgestellt.

Sir Jim Ratcliffe und Toto Wolff bei der Präsentation der neuen Lackierung für Mercedes. Getty Images Foto:

Mercedes-Teamchef glaubt an Hamilton-Verbleib

Derweil geht Mercedes-Teamchef Toto Wolff (48) von einem Verbleib seines Sechsfach-Weltmeisters Lewis Hamilton (35) über die anstehende Saison hinaus aus. „Wir möchten den schnellsten Mann im Auto haben. Und ich weiß, dass Lewis im schnellsten Auto sein möchte. Wir sind die offensichtliche Paarung“, glaubt der Östrerreicher.

Hamilton hat fünf seiner sechs WM-Titel im Silberpfeil gewonnen, aber in der vergangenen Saison auch schon mit einem Wechsel zu Ferrari geliebäugelt und sich zweimal mit Ferrari-Oberboss John Elkann (43) getroffen.

Doch Wolff bleibt cool, will mit den Vertragsverhandlungen erst im Laufe der Saison beginnen: „Wir reisen jedes Jahr zehn Monate um die Welt, aber über den Winter lassen wir uns in Ruhe. Das letzte Gespräch, das ich mit ihm hatte, war auf der Weihnachtsfeier.“

Haas-Ferrari

Das US-Team war wie im Vorjahr das schnellste – zumindest bei der Enthüllung des neuen Autos. Die Truppe um Kult-Teamchef Günther Steiner (54) kehrt bei der Lackierung des VF-20 zu seinen traditionellen Farben Schwarz, Weiß und Rot zurück.

Der neue Haas-Ferrari VF-20 kehrt zur ursprünglichen Schwarz-Weiß-Optik zurück.. dpa Foto:

In der vergangenen Saison war der Vorgänger in einer schwarz-goldenen Lackierung des damaligen Hauptsponsors „Rich Energy“ angetreten. Der Energiedrink-Hersteller hatte sich einen bizarren Twitter-Streit mit dem durchgeknallten Besitzer William Storey geliefert und war im September vom Haas-Sponsorship zurückgetreten.

Die Formel-1-Fahrer Kevin Magnussen und Romain Grosjean stellten mit Rich-Energy-Boss William Storey und Teamchef Günther Steiner (v.l.) den 2019er-Haas vor. dpa Foto:

Auch sportlich lief die vergangene Saison alles andere als glatt für Haas. Das Auto war eine Diva, funktionierte mal ordentlich und rumpelte mal hinterher. In der Konstrukteurs-WM wurde das durch die Netflix-Doku „Drive to Survive“ berühmt gewordene Steiner-Team mit 28 Punkten nur Vorletzter.

Steiner hält an Crash-Piloten Grosjean und Magnussen

Auch wegen ständiger Reibereien und Kollisionen der Fahrer Romain Grosjean (33, Frankreich) und Kevin Magnussen (27, Dänemark). Dennoch hielt Haas überraschend an beiden Crash-Piloten fest und erteilte dem bei Renault aussortierten und zuvor von Teamchef Steiner gelobten Nico Hülkenberg (32) eine Absage.

Haas-Teamchef Günther Steiner bat zum Friedensgipfel der Lieblingsrivalen: Nico Hülkenberg und Kevin (Eier-Lutscher) Magnussen imago images / Motorsport Images Foto:

Technisch ist der VF-20 eine Weiterentwicklung des Vorgängers und orientiert sich dank der Gleichteile-Politik auch wieder stark am neuen Ferrari. Offiziell wird er zu Beginn der Testfahrten am 19. Februar in Barcelona vorgestellt.

Hier die weiteren Präsentations-Termine

12. Februar: Renault (14 Uhr)

13. Februar: McLaren

14. Februar: Alpha Tauri (bisher Toro Rosso)

Mercedes-Shakedown in Silverstone

17. Februar: Racing Point, Williams

19. Februar: Alfa Romeo