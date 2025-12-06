Förderung wird umgebaut: Bei welchen Sportarten jetzt gekürzt wird

Die Spitzensportförderung in Deutschland soll umgebaut werden. Vor allem Sportarten mit geringen Medaillenchancen könnten darunter künftig leiden.

Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein hat angedeutet, dass mit dem geplanten Spitzensportfördergesetz Verbände mit geringen Medaillenchancen bei großen internationalen Wettkämpfen deutlich weniger finanzielle Mittel erhalten als bisher.

CDU-Politikerin: „Medaillengewinne sind die Währung“

„Ein Kollege, Armin Schuster aus Sachsen (Innenminister), hat das immer so formuliert: Das ist wie so ein langes Schleppnetz. Und die Frage ist, ob wir dann wirklich alles mitnehmen können“, sagte die CDU-Politikerin am Rande der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) in Frankfurt am Main.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Drogen-Revolution: Der Polizeipräsident erklärt im MOPO-Interview seine Pläne

Der Polizeipräsident erklärt im MOPO-Interview seine Pläne Neue Deutsche: Wir haben frisch eingebürgerte Hamburger gefragt, was sie in Zeiten von AfD und „Stadtbild”-Debatte bewegt

Wir haben frisch eingebürgerte Hamburger gefragt, was sie in Zeiten von AfD und „Stadtbild”-Debatte bewegt Öko-Sekte: Harmlose Weihnachtsmarktstände oder doch mehr? Eine Spurensuche

Harmlose Weihnachtsmarktstände oder doch mehr? Eine Spurensuche Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Derby gegen Werder: Vorzeichen, Chancen und was auf dem Spiel steht

HSV-Derby gegen Werder: Vorzeichen, Chancen und was auf dem Spiel steht 28 Seiten Plan 7: Jetzt im Kino! „Stromberg”, der Chef aus der Hölle, ist zurück

Es gehe letztlich um eine Priorisierung, äußerte die 44-Jährige. Denn Medaillengewinne seien „die Währung im Leistungssport“, erklärte Schenderlein, die den umstrittenen Referentenentwurf zum Sportfördergesetz verteidigte.

Schenderlein: „Fördersystem neu aufstellen“

„Wir haben uns im Koalitionsvertrag große Ziele gesetzt – wir wollen einen Paradigmenwechsel in der Spitzensportförderung vollziehen. Das bedeutet: Wir wollen unser Fördersystem grundlegend neu aufstellen“, erklärte die Politikerin.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kernstück des geplanten Gesetzes soll eine Spitzensportagentur sein, in der die Bundesregierung den Einfluss des organisierten Sports deutlich begrenzen will.

DOSB-Chef appelliert an Schenderlein

Der Stiftungsrat der Agentur soll fünf Mitglieder haben. Davon werden zwei aus dem Bundestag, eines aus dem Kanzleramt und eines aus den Reihen der Länder-Sportminister entsandt. Nur ein Mitglied soll künftig noch der DOSB stellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschende Erkenntnisse: So steht Hamburg im Olympia-Rennen da

Beim Präsidenten des Dachverbands, Thomas Weikert, stößt der Plan auf Kritik. „Tun Sie es mit dem Sport und nicht ohne ihn. Und bitte nie gegen ihn. Wir sind die größte Bürgerbewegung des Landes: 29 Millionen Mitgliedschaften in 86.000 Vereinen“, sagte Weikert. (dpa/lam)