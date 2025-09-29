Flug-Chaos droht Medaillen-Traum von deutschem Olympia-Star zu zerstören

Drama um Ricarda Funk: Ausgerechnet kurz vor der Kanu-WM droht der Olympia-Heldin von Tokio 2021 ein handfestes Material-Desaster – und das wegen eines Flugchaos, das ihr kostbares Spezialpaddel verschwinden ließ.

Eigentlich wollte Ricarda Funk (33) bei der Kanu-Slalom-WM in Australien wieder ganz oben angreifen. Seit zwei Wochen trainiert die Olympiasiegerin von Tokio 2021 mit dem deutschen Team auf der anspruchsvollen Strecke in Penrith, rund 60 Kilometer von Sydney entfernt. Doch nun bangt sie plötzlich um ihr wichtigstes Arbeitsgerät – und damit auch um ihren Medaillentraum.

Papa Funk baut Spezialpaddel für die Olympiasiegerin

Alles begann mit einem Missgeschick im Training: Funk brach ihr Lieblingspaddel. „Das liegt in ein paar Teilen unreparierbar herum, die Fläche ist locker“, erklärt sie. Weil die 33-Jährige extrem feinfühlig auf Material, Winkel und Einstellungen reagiert, musste dringend Ersatz her. Hilfe kam aus der Heimat: Papa Funk baute kurzerhand ein neues Spezialpaddel – exakt auf seine Tochter zugeschnitten.

Ricarda Funk benötigt ein neues Paddel. IMAGO/DiZ-PiX Ricarda Funk benötigt ein neues Paddel.

Doch aus dem Rettungsplan wurde ein Albtraum. Das wertvolle Stück wurde am Donnerstag mit der Pressesprecherin des Teams von Dresden aus nach Australien geschickt. Doch der Flug von Frankfurt nach Singapur musste wegen eines technischen Defekts über Baku umkehren. In der anschließenden Umbuchungs-Hektik verschwand das Paddel – einfach spurlos.

Verlust des Paddels: Keine Airline fühlt sich verantwortlich

Besonders bitter: Weder Singapore Airlines noch Lufthansa fühlten sich zuständig. Die einen wollten keine Verlustmeldung aufnehmen, weil der erste Flug nicht von ihnen durchgeführt wurde. Bei der anderen Airline war kurzfristig niemand erreichbar.

„Wenn es um Medaillen geht, muss alles stimmen. Mein Papa gibt mir Vertrauen ins Material“, sagt Funk. Zwar hat sie noch ein Ersatzpaddel vor Ort – doch das maßgefertigte Werkzeug aus Deutschland ist für sie Gold wert. Nun bleibt ihr nur die Hoffnung, dass es doch noch rechtzeitig in Down Under auftaucht – sonst droht ausgerechnet ein Flugchaos ihren WM-Traum zu zerstören.