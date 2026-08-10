Sogar „Mogli“ feierte mit: Nach dem Überraschungssieg in Hamburg startet Nils Ehlers mit Lui Wüst in die Beachvolleyball-EM. Was der Triumph für das Duo bedeutet.

Hamburgs Beach-Held Nils Ehlers fand beim kurzen Zwischenstopp in den eigenen vier Wänden schnell einen Platz für sein neuestes Mitbringsel.

„Mogli ist auch ganz glücklich“, schrieb der Beachvolleyballer bei Instagram zu einem Bild, auf dem sein Hund mit der Goldmedaille um den Hals zu sehen ist. Doch nach dem völlig überraschenden Triumph beim Heimspiel in Hamburg blieb im Hause Ehlers nur wenig Zeit für Feierlichkeiten – schließlich wartet schon ab Mittwoch mit den Europameisterschaften im polnischen Stare Jablonki der Saisonhöhepunkt.

Es ist ein geiles Erlebnis, endlich diesen Fluch gebrochen zu haben. Ich habe schon viele Finals gespielt und bin nie mit Gold vom Feld gegangen, Nils Ehlers

In diesen startet der Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris mit einer mächtigen Portion Selbstvertrauen. Gemeinsam mit Lui Wüst, der in dieser Saison für den mit einer Schulterverletzung pausierenden Clemens Wickler einspringt, gewann Ehlers auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn seine erste Goldmedaille überhaupt.

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Ehlers und Wüst jubeln in Hamburg-Horn

„Es ist ein geiles Erlebnis, endlich diesen Fluch gebrochen zu haben. Ich habe schon viele Finals gespielt und bin nie mit Gold vom Feld gegangen“, jubelte der 32-Jährige beim NDR. Nach einem Jahr mit „Verletzungen und vielen Fragezeichen“ sei es „supergeil, dass wir so ein Ausrufezeichen setzen konnten“.

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Nils Ehlers’ Hund „Mogli“ durfte den Triumph mitgenießen. Screenshot Instagram-Story / ehlers.nils

Beim Elite16-Event der Pro Tour räumte das Duo reihenweise Topteams aus dem Weg. So bezwangen sie im Viertelfinale die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson. Im Endspiel gewannen Ehlers und Wüst schließlich klar mit 2:0 gegen Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen. Die hatten sich im vergangenen Jahr im Düsseldorfer Rochusclub den EM-Titel gesichert.

Folgt auf Gold in Hamburg nun also Gold in Polen? „Moment, Moment“, sagte Ehlers und dämpfte die Erwartungen. Erst mal müsse das Duo zwischen Euphorie und Anreisestress „irgendwie wieder klarkommen“. Doch der Glaube an die eigene Stärke ist da. „Wir haben jetzt einen geilen Rhythmus“, sagte Ehlers, „und den wollen wir mitnehmen. Dann gucken wir mal, was wird.“ Vielleicht darf Mogli dann bald ein weiteres Schmuckstück um den Hals tragen. (sid/mp)