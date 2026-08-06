Die beiden Fahrer wurden bei der dreisten Aktion bei der vierten Etappe gefilmt, die Tour de la Guadeloupe hat sie ausgeschlossen.

Bei einem internationalen Radrennen auf der französischen Überseeinsel Guadeloupe haben sich zwei Rennfahrer einfach an ein zügig fahrendes Begleitfahrzeug gehängt, um ohne einen Tritt in die Pedale schnell voranzukommen.

Da Nicholas Narraway (Competitive Edge Racing) und Jason Jacquet Cretides (Uni Sport Lamentinois) bei der dreisten Aktion bei der vierten Etappe am Montag gefilmt wurden, schloss die Tour de la Guadeloupe sie aus. Das berichtete der Sender Guadeloupe 1 unter Verweis auf die Organisatoren.

Strafen bei der Tour de la Guadeloupe

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Die zwei erhielten eine Strafe von gut 100 Euro und wurden auf der Weltrangliste der Straßenradfahrer (UCI) herabgestuft. Auch der Sportdirektor des US-Teams Competitive Edge Racing, Christopher Drummond, wurde zu einer Strafe von gut 100 Euro verdonnert.

Außerdem wird sein Fahrzeug für den Rest der Tour systematisch auf den letzten Platz in der Kolonne der Sportdirektoren verwiesen, unabhängig von der Position seiner Fahrer in der Gesamtwertung. Die 75. Auflage der Tour de la Guadeloupe läuft noch bis zum 9. August.

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Schon im vergangenen Jahr hatte es bei dem Radrennen Wirbel gegeben, weil zwei niederländische Radrennfahrer einfach eine Abkürzung genommen und sich hinter einem haltenden Auto versteckt hatten, um später wieder zu dem vorbeifahrenden Pulk aufzuschließen. Die beiden Schummler flogen jedoch auf und wurden ausgeschlossen. (dpa/mkw)