Ein Fehlalarm hat einige der an den Berlin Tennis Open teilnehmenden Spielerinnen die Nachtruhe gekostet. Im Spielerhotel heulten am Mittwoch um 3 Uhr morgens die Sirenen auf – das Hotel wurde evakuiert. Allerdings nicht ganz. „Einige Spielerinnen haben mich nachts um drei Uhr angerufen und haben mich gefragt, warum ich noch nicht unten auf der Straße sei“, sagte die Hamburgerin Eva Lys, die den Feueralarm verschlafen hatte.

Dabei hatte die 24-Jährige im vergangenen Jahr beim Turnier in Montreal bereits ähnliche Erfahrungen machen müssen. „Und das gleich zwei Nächte hintereinander. Zum Glück war es jeweils Fehlalarm. Aber trotzdem habe ich mich gewundert, warum ich tatsächlich den Feueralarm nicht gehört hatte.“

Eva Lys ließ ihre Wertsachen auf dem Zimmer liegen

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Doch dann setzte schnell immerhin zum Teil die Erfahrung des letzten Jahres ein. „Anders als in Montreal habe ich den Fahrstuhl nicht benutzt, sondern habe vom zehnten Stock aus die Treppen benutzt“, sagte Lys, „dafür habe ich meinen Pass und meine Geldbörse im Zimmer vergessen, die man ja mitnehmen soll. Weil man ja in dem Moment wirklich nicht weiß, ob es ein Fehlalarm ist.“

Unten angekommen wurde sie von ihren Tenniskolleginnen in Empfang genommen. Rund 60 Minuten dauerte der Einsatz, ehe alle Hotelbewohner wieder auf ihre Zimmer durften. Auf dem Rückweg nahm Lys den Fahrstuhl: „Ich sehe mich um 4.30 Uhr nicht auf den Treppen. Aber es gab ein paar Leute, die die Treppen genommen haben. Das habe ich sehr respektiert.“ (sid/sil)