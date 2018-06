Ferrari-Gerüchte: Räikkönen in Rente! Leclerc neuer Vettel-Kollege

Le Castellet -

Schickt Ferrari tatsächlich Kult-Finne Kimi Räikkönen (38) am Saisonende in Rente?

Das behauptet zumindest der gut informierte Sky-Italia-Reporter Roberto Chinhero in Le Castellet. Demnach bekommt Sebastian Vettels (30) finnischer Teamkollege und Kumpel keinen neuen Vertrag mehr.

Es wäre gleichzeitig das Karriereende des alternden „Iceman“, dessen 30-Millionen-Gehalt kein anderes Team bezahlen würde.

Kimi selbst hatte die Spekulationen über sein Ferrari-Aus zuletzt in Montréal cool kommentiert: „Diese Geschichte höre ich jedes Jahr, mir egal.“

Doch Räikkönen war auch einem erneuten Wechsel ins Rallye-Auto nicht abgeneigt: „Natürlich würde ich gerne wieder Rallye fahren, wenn ich irgendwann aufhöre.“

Immer noch ein Fanliebling: Kimi Räikkönen gibt den Ferraristi in Le Castellet Autogramme.

Und wer soll Räikkönen nun ersetzen?

Wer jetzt automatisch von Daniel Riccciardo (28) ausgeht, der bei Red Bull um einen ähnlich gut dotierten Vertrag wie Max Verstappen (25 Millionen pro Jahr) kämpft, wird vielleicht überrascht.

Pokern um einen neuen Millionen-Vertrag: Red-Bull-Sportchef Dr. Helmut Marko, Daniel Ricciardo und Teamchef Christian Horner

Der Australier, der Vettel 2014 bei Red Bull entzauberte, sei Ferrari angeblich zu teuer.

Stattdessen sei man von Sauber-Mann Charles Leclerc (20) überzeugt und wolle den Monegassen nach dessen starken Leistungen im unterlegenen Kundenauto schon 2019 die Rote Göttin anvertrauen.

Gefragter Interviewpartner: Sauber-Mann Charles Leclerc soll zu Ferrari befördert werden.

Schöne Spekulation. Doch andere Quellen aus Italien berichten, Ferrari-Präsident Sergio Marchionne (65) sei mit Vettels roter Wohlfühloase unzufrieden und wolle dem 2017 (zu) fehlerhaften Großverdiener mit Ricciardo Feuer unterm Hintern machen.

Zumindest zwei Jahre lang, bis Leclerc die nötige Rennreife für Ferraris Kampf um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft habe. Denn der Titel für ihre „Bella Macchina“ ist den Ferraristi noch wichtiger als die Fahrer-Krone.

Verwirrend wie die Fahrbahnmarkierung in Le Castellet: Sauber-Mann Charles Leclerc ist der Kronprinz im großen Fahrer-Poker.

Klar ist auf jeden Fall: Eine Entscheidung in der Fahrer-Frage wird spätestens in der Sommerpause fallen, damit sie beim Heimrennen in Monza (2. September) verkündet werden kann.