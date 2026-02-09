Favorit gewinnt den Super Bowl: Trump wütet gegen Star der Halbzeit-Show – „ekelhaft“

Elf Jahre nach dem Drama gegen die Patriots feiern die Fans der Seattle Seahawks die Wiedergutmachung. Im 60. Super Bowl gewinnt der Favorit eine defensiv-geprägte Partie souverän. US-Präsident Donald Trump wütet gegen den Star der Halbzeit-Show.

Stolz hielt Quarterback Sam Darnold die silberne Trophäe für den Super-Bowl-Triumph in der Hand und richtete einen Appell an die Fans seiner Seattle Seahawks. „Hey, macht mal Lärm für unsere Verteidigung“, rief der Spielmacher nach dem 29:13 über die New England Patriots im einseitigen Finale der National Football League. Vor allem dank seiner starken Defensive feierte der Favorit den zweiten Titeltriumph nach 2014.

Die Patriots – gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers Super-Bowl-Rekordchampion – verpassten ihren angestrebten siebten Titel dagegen deutlich. Es wäre der erste Triumph seit dem Abschied von Superstar Tom Brady gewesen.

Die Reaktionen – das bedeutet der Triumph für die Seahawks

„Es ist unglaublich. Alles, was passiert ist in meiner Karriere“, sagte Darnold ergriffen. Der Spielmacher galt in seiner NFL-Laufbahn schon als gescheitert – und feierte nun im 60. Super Bowl den großen Triumph. „Alle meine Teamkollegen haben an mich geglaubt, ich habe an mich geglaubt wegen meiner Familie und Freunde. So lange du an dich glaubst, ist alles möglich.“

Die Fans aus Seattle feierten in Santa Clara die lang ersehnte Wiedergutmachung für die dramatische Niederlage vor elf Jahren, als die Seahawks 24:28 gegen die Patriots verloren hatten. Damals hatten die Seahawks sich in bester Position kurz vor Schluss einen entscheidenden Ballverlust erlaubt und den möglichen Sieg aus der Hand gegeben. Mit fünf verwandelten Field Goals wurde Kicker Jason Myers nun zum Schlüsselfaktor für Seattle und stellte einen Rekord für den Super Bowl auf.

Die zahlreichen Anhänger aus Seattle für Partystimmung im Levi’s Stadium etwa eine Stunde südlich von San Francisco. Auf der Tribüne verfolgten zahlreiche Superstars wie Leonardo DiCaprio, Roger Federer und Jay-Z die Partie.

Bad Bunny hielt sein Versprechen und sorgte für gute Laune bei der Halbzeit-Show – mit liebevoll choreografierten Szenen, einem beeindruckenden Bühnenaufbau und einer starken Botschaft ganz zum Schluss. „Kraftvoller als Hass ist nur Liebe“, stand sinngemäß auf der großen Videowand im Levi’s Stadion, als der Sänger aus Puerto Rico und seine Tänzer mit Fahnen vieler Länder das Spielfeld verließen.

Trump wütet gegen Latin-Superstar Bad Bunny

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr verzichtete US-Präsident Donald Trump dieses Mal auf einen Besuch beim Super Bowl. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, sich auch während des Finales zu Wort zu melden. So richtete Trump seine Wut mit einer Tirade auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ gegen die Halbzeitshow von Bad Bunny.

„Die Halbzeit-Show des Super Bowls ist absolut schrecklich, eine der schlechtesten aller Zeiten! Sie ergibt keinen Sinn, ist eine Beleidigung für die Größe Amerikas und entspricht in keiner Weise unseren Standards für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz. Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt, und die Tanzeinlagen sind ekelhaft, besonders für kleine Kinder, die in den USA und auf der ganzen Welt zusehen“, schrieb Trump.

Noch ein Aufreger des Abends: Kurz nach Beginn des Schlussviertels stürmte ein Mann mit nacktem Oberkörper auf das Spielfeld. Dabei narrte er gleich mehrere Ordner. Patriots-Profi Kyle Williams legte zwar nicht selbst Hand an, aber rannte hinter dem Mann her, so dass dieser zu Boden ging und von den Sicherheitskräften gestellt werden konnte. Auf der Brust und dem Rücken hatte der Mann in schwarzer Farbe Botschaften geschrieben – diese deuten auf einen Zusammenhang mit einem Finanzanleger hin. (dpa)