Fans gegen Norris aufgehetzt: Formel-1-Team bestraft Mitarbeiter

Das Formel-1-Team Racing Bulls sanktioniert einen Mitarbeiter, weil dieser bei der Siegerehrung des Großen Preises von Brasilien das Publikum zu Pfiffen und Buhrufen gegen Lando Norris animiert hatte. Ein Video, das den Vorfall zeigt, kursiert in den Sozialen Medien. Das Schwesterteam von Red Bull teilte am Mittwoch mit, davon Kenntnis zu haben.

Das Verhalten des Mitarbeiters „spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB (Visa Cash App Racing Bulls, d. Red) wider“, hieß es: „Die Angelegenheit wurde intern geklärt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan – auf und neben der Rennstrecke – Respekt zu zollen.“

Norris führt in der WM-Gesamtwertung

McLaren-Pilot Norris führt die WM derzeit an, 49 Punkte Vorsprung hat der Engländer auf Max Verstappen, der im Red Bull noch um seinen fünften WM-Titel nacheinander kämpft. In Sao Paulo hatte Norris triumphiert, Verstappen fuhr trotz eines Starts in der Box auf den dritten Platz.

Noch stehen die Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi an. Norris musste in dieser Saison immer wieder Pfiffe der Formel-1-Fans ertragen. Der 25-Jährige wolle sämtliche Einflüsse von außen ausblenden. „Kopf runter, Fokus auf mich. Und jeden ignorieren“, laute seine Devise, hatte er in Brasilien gesagt. (sid/fwe)