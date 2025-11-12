mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mitarbeiter des Formel-1-Teams Racing Bulls stehen neben dem Auto, von Racing Bull Fahrer Liam Lawson, in der Startposition

Das Formel-1-Team Racing Bulls hat einen Mitarbeiter wegen unpassendem Verhalten sanktioniert. Foto: imago/Jan Huebner

Fans gegen Norris aufgehetzt: Formel-1-Team bestraft Mitarbeiter

kommentar icon
arrow down

Das Formel-1-Team Racing Bulls sanktioniert einen Mitarbeiter, weil dieser bei der Siegerehrung des Großen Preises von Brasilien das Publikum zu Pfiffen und Buhrufen gegen Lando Norris animiert hatte. Ein Video, das den Vorfall zeigt, kursiert in den Sozialen Medien. Das Schwesterteam von Red Bull teilte am Mittwoch mit, davon Kenntnis zu haben.

Das Verhalten des Mitarbeiters „spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB (Visa Cash App Racing Bulls, d. Red) wider“, hieß es: „Die Angelegenheit wurde intern geklärt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan – auf und neben der Rennstrecke – Respekt zu zollen.“

Norris führt in der WM-Gesamtwertung

McLaren-Pilot Norris führt die WM derzeit an, 49 Punkte Vorsprung hat der Engländer auf Max Verstappen, der im Red Bull noch um seinen fünften WM-Titel nacheinander kämpft. In Sao Paulo hatte Norris triumphiert, Verstappen fuhr trotz eines Starts in der Box auf den dritten Platz.

Das könnte Sie auch interessieren: „Jetzt haben wir hier Krieg“: MOPO-Reporter erlebte den Terror von Paris ganz nah

Noch stehen die Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi an. Norris musste in dieser Saison immer wieder Pfiffe der Formel-1-Fans ertragen. Der 25-Jährige wolle sämtliche Einflüsse von außen ausblenden. „Kopf runter, Fokus auf mich. Und jeden ignorieren“, laute seine Devise, hatte er in Brasilien gesagt. (sid/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test