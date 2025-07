Ex-Sportlerin übernimmt Job von ZDF-Reporter-Legende

Die Nachfolgerin von Norbert König steht fest: Maral Bazargani (35) wird ab sofort als Moderatorin durch die Leichtathletik-Übertragungen des ZDF führen. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Die ehemalige 400-m-Läuferin wird erstmals am kommenden Sonntag beim ISTAF in Berlin (ab 15.45 Uhr) in ihrer neuen Rolle im Einsatz sein, danach folgen die deutschen Meisterschaften eine Woche später und das Highlight des Jahre – die WM in Tokio (13. bis 21. September).

„Wir freuen uns, dass Maral Bazargani nun die Leichtathletik-Übertragungen im ZDF moderiert. Sie ist selbst eine gute Leichtathletin und wird bestens vermitteln können zwischen den sportlichen Leistungen im Stadionrund und dem Publikumsinteresse”, sagte Sportchef Yorck Polus: „Als Nachfolgerin von Norbert König ist sie zudem ein weiteres Beispiel für den Generationenwechsel, den wir derzeit vollziehen: Der Sport im ZDF wird jünger, auch weiblicher, vielversprechende neue Talente rücken ins Scheinwerferlicht.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ticket-Wahnsinn! Stadtderby in 15 Minuten ausverkauft – so lief es für die HSV-Fans

König war nach den Olympischen Spielen in Paris nach fast 40 Jahren beim ZDF in den Ruhestand gegangen. (sid7hen)